Inaugurato a Grottaglie il Parco della Civiltà

GROTTAGLIE (TARANTO) - Oltre 1500 persone hanno partecipato all’inaugurazione del «Parco della Civiltà» di Grottaglie (Taranto), la nuova struttura che si sviluppa su un’area di oltre 8.700 metri quadrati proprio alle spalle del Municipio. Un grande spazio verde attrezzato, recuperato dopo anni di abbandono, che dispone, tra l’altro, di parco giochi, area ristoro, percorso vita e benessere, spazio yoga e fitness, dog's city park, orto botanico e anfiteatro. A disposizione anche un punto ristoro. Il Comune ha dato in gestione l’area a privati. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò.

Il Parco della Civiltà di Grottaglie si trova nella zona più bassa della città, area che un tempo era adibita alla coltivazione di ortaggi e di alberi da frutto; questo sito, infatti, era chiamato «bbasciu li sciardenere», letteralmente "giù ai giardini», ovvero un terreno a terrazzamento in cui operavano i «giardinieri», cioè i coltivatori della terra. C'è anche un ambiente ipogeo che sarà utilizzato come area espositiva sia per l’artigianato ceramico grottagliese sia per le eccellenze dell’enogastronomia locale.