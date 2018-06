Dehors, l’incertezza non aiuta «Serve regolamento definitivo»

OTTAVIO CRISTOFARO

MARTINA - Il nuovo regolamento sui dehors è stato approvato dall’Amministrazione comunale solo lo scorso fine maggio, a primavera inoltrata. Questa cosa non è andata giù a gran parte dei commercianti che non ha potuto approfittare del bel tempo di quelle settimane. È il classico esempio di quando burocrazia e politica mettono i freni alle attività private.

A sentire gli amministratori, in assenza della pubblicazione del nuovo regolamento i pubblici esercizi avrebbero potuto presentare la loro domanda sulla base del vecchio regolamento. Ma in assenza di certezza delle regole amministrative la maggior parte dei gestori delle attività hanno preferito attendere il nuovo regolamento, nel timore di sanzioni amministrative o nel timore di dover adeguare ulteriormente il proprio allestimento.

L’Amministrazione ha fatto sapere che il regolamento approvato qualche settimana fa sarà nuovamente modificato. Il presidente della locale sezione di Confcommercio, Roberto Massa, ha chiesto all’Amministrazione di produrre il regolamento definitivo entro la fine del prossimo mese di novembre, ottenendo rassicurazioni in tal senso. Non solo: l’assessore Maggi si è impegnato fissando per il prossimo mese di ottobre il completamento del nuovo regolamento pubblicitario e per fine dicembre il nuovo regolamento per le slot machine e sale gioco. Tre scadenze, quelle di ottobre, novembre e dicembre, da segnarsi in agenda per monitorare l’attività amministrativa, in considerazione del fatto che si tratta di provvedimenti che erano attesi già nella passata sindacatura.

Intanto giungono notizie positive sull’avvio del cantiere della SS172. Nelle scorse ore è stata firmata a Roma la procedura per la consegna del cantiere con il carteggio che è stato trasferito agli uffici regionali. Nei prossimi giorni verrà stabilita la data ufficiale per l’avvio del cantiere. Il Consigliere regionale Donato Pentassuglia sta seguendo l’evoluzione della vicenda dopo che, nelle scorse settimane, si era tenuto un incontro al Ministero dei Trasporti sulla rimodulazione dei fondi Cipe che ha fissato a 36 milioni di euro la dotazione finanziaria per la realizzazione dell’opera.

Si partirà dalla rotatoria di via Locorotondo all’altezza della cantina Di Marco. La messa in esercizio delle nuove trincee drenanti consentirà il dissequestro del vecchio recapito finale e la sua bonifica con la contestuale realizzazione di un’altra rotatoria proprio nei pressi della nuova bretella che diventerà parte integrante del progetto.