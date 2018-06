ANGELO LORETO

Vasco Rossi che si riposa a Castellaneta Marina tra un concerto e l’altro, i 60.000 del Medimex a Taranto, le quattro «vele» di Legambiente assegnate a Manduria e Maruggio, le Bandiere Blu confermate da Marina di Ginosa e la stessa Castellaneta. Le condizioni meteo di questo giugno non sono propriamente da estate bollente, ma ci pensano gli eventi e i testimonial d’eccezione a parlare e far parlare della costa jonica in tutta Italia.

A cominciare da Vasco che a Castellaneta Marina, nelle strutture ex Nova Yardinia ora gestite da Bluserena, ha da qualche tempo casa. Il rocker di Zocca sabato e domenica ha tenuto allo stadio San Nicola di Bari due tappe del suo Non Stop Live Tour. Due serate in cui ha cantato per due ore e mezza di fronte a 100.000 spettatori totali, emozionando con Sally, Albachiara, Vita Spericolata, Stupido Hotel, Siamo Solo Noi e tanti altri classici della sua lunghissima discografia. Uno spettacolo di suoni, luci e musica per il quale il Blasco è sembrato voler trarre energia e ispirazione da quelle che ha definito «le fantastiche Puglie» nel breve video pubblicato su Instagram venerdì, una volta giunto in riva allo Jonio.

«Domani c’è Bari e stasera sono a Castellaneta», ha annunciato a tutti Vasco. Che dal social network ha tenuto aggiornati i suoi fan, mostrando la sua partenza dal Kalidria in direzione Bari. E poi ritraendosi il giorno dopo con il mare alle spalle e «le gradazioni di azzurro del mare della Puglia», come le ha definite lui stesso. Prima di tornare nuovamente al San Nicola per la seconda tappa dello show.

È un Vasco che non manca mai di raccontare la Puglia. Ed è una Puglia – e non solo – che è stata raccontata nelle giornate del Medimex che dal 6 al 9 giugno scorsi hanno portato a Taranto 60.000 persone su un lungomare vestito a festa per una lunga serie di appuntamenti musicali. «Abbiamo mostrato all’Italia intera la bellezza struggente e unica della città, una città fino a questo momento erroneamente conosciuta da molti solo nella sua dimensione industriale, e che invece custodisce un immenso patrimonio culturale», ha detto il presidente della Regione, Michele Emiliano.

Una regione con 800 chilometri di costa, un’ottantina dei quali in provincia di Taranto, che anche quest’estate si fregia di una serie di riconoscimenti. A oriente il mare cristallino di Manduria e Maruggio ha proprio in questi giorni ottenuto quattro «vele» (su una scala da uno a cinque) che Legambiente assegna ai centri rivieraschi e lacustri di tutta Italia che rispondono a determinate caratteristiche che vanno dalla qualità delle acque ai servizi. Le due località si confermano tra le migliori d’Italia. Hanno invece mantenuto la Bandiera Blu, vessillo assegnato dalla Fondazione europea per l’ambiente, Marina di Ginosa (ormai consecutivamente da un ventennio) e Castellaneta Marina, al quarto anno di fila. Il blu di quel mare che lo stesso Vasco Rossi, tra un palco e l’altro, continua a raccontare anche lui. In tutte le sue gradazioni.