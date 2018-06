Emiliano convocato da Lezzi mercoledì l’incontro a Roma

BARI - Tap e Ilva, ma anche - in attesa di sapere ufficialmente chi sarà l’interlocutore nel governo - i fondi per le infrastrutture. Michele Emiliano mercoledì sarà a Roma per incontrare Barbara Lezzi, la grillina che guida il dicastero per il Sud. La convocazione ufficiale è arrivata venerdì sul tavolo della Regione, e il governatore pugliese ha rimodulato i suoi impegni per onorare l’appuntamento.

È molto probabile che al tavolo ci saranno anche i colleghi Vincenzo De Luca (Campania) e Mario Olivero (Calabria), all’indomani del «patto per il Sud») promosso la scorsa settimana da De Luca. La stessa Lezzi, ieri, ne ha parlato in una intervista con il «Mattino»: «Credo siano necessari maggiori elementi di comprensione, ma sono senz'altro aperta alla discussione». Sul punto, invece, Emiliano non si sbilancia. Dopo mesi di litigi con De Luca, considerato il campione del renzismo meridionale, il presidente pugliese ne ha accettato l’invito (seppur soltanto con un videocollegamento, mercoledì scorso, nel giorno in cui era impegnato a Lecce in un convegno sulla Xylella). Tuttavia, in questa fase, Emiliano è convinto che serva un fronte comune per porre al governo le questioni di interesse delle Regioni del Sud: e, finora, il governatore non è stato mai consultato dall’esecutivo Conte, cui pure ha manifestato una sostanziale simpatia attirandosi anche le ire di numerosi esponenti del Pd.

D’altro canto il ruolo della grillina Lezzi è, al momento, puramente politico: pur avendo in carico la delega alla Coesione territoriale, che controlla i fondi europei e che nei governi Renzi e Gentiloni era attribuita al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, nell’esecutivo Conte non c’è ancora stata una suddivisione chiara delle competenze: secondo alcune voci la gestione dei fondi europei potrebbe rimanere in carico al ministro dell’Economia. Tuttavia, la scorsa settimana, la grillina pugliese ha incontrato il governatore della Sardegna, Francesco Pigliaru, proprio per parlare della sottoscrizione del Patto. Ma nelle sue prime uscite pubbliche, la Lezzi ha parlato ad esempio anche di Tap, su cui ieri ha leggermente corretto il tiro: «Personalmente la ritengo un’opera inutile. Ma c’è un trattato ratificato da cinque anni. Dobbiamo prenderne atto. Come promesso, faremo una valutazione attenta e responsabile che arrechi il minor danno possibile ai cittadini». Una posizione, quella sulla «inutilità» di Tap, su cui proprio Emiliano nei giorni scorsi ha chiesto di capire di più. [m.s.]