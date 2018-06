Riprende il giro di consultazioni del vice premier Di Maio sul dossier Ilva. Si inizia oggi alle 15 con i sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Usb e Ugl), si prosegue con il governatore Michele Emiliano (ore 17), con il sindaco Rinaldo Melucci (ore 17.30) e con il prefetto Donato Cafagna (ore 18). Nuovo appuntamento con le associazioni ambientaliste e i comitati di Taranto domani alle ore 14, con il Codacons alle 15.30, per chiudere alle 17.30 con ArcerlorMittal, che guida la cordata acquirente Am InvestCo Italy.

Nei giorni scorsi il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro aveva incontrato i commissari straordinari dell’Ilva.

La necessità è quella di arrivare presto a un accordo per il passaggio del gruppo Ilva ad ArcelorMittal, vincitore della gara per l’acquisizione della società finita in Amministrazione Straordinaria. I tempi sono stretti, l’ingresso di AmInvestCo in Ilva è previsto entro il 30 giugno. Resta però da chiudere l’accordo fra azienda e sindacati. Una vertenza durissima che non vede ancora una soluzione, nonostante gli sforzi profusi dall’ex ministro Carlo Calenda e dal suo vice Teresa Bellanova fino alle ultime ore di attività del vecchio governo.

Il nodo da sciogliere, che ha tenuto le parti impegnate per mesi, è però tutt'altro che semplice. In ballo c'è il destino di 13.800 dipendenti che salgono a 20.000 se si tiene conto dell’indotto. AmInvestCo prevede di assorbire 10.000 lavoratori, mentre i restanti 3.800 resterebbero in carico all’Amministrazione Straordinaria.

Per la prima volta un rappresentante del Governo ascolterà tutte le associazioni ambientaliste e i comitati, anche i più piccoli. L’invito è rivolto a Tuttamialacittà, Giustizia per Taranto, Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, Comitato Cittadini operai per Taranto, Tamburi Combattenti, Isde, Peacelink, Wwf, Legamjonici, Fondo Antidiossina, Legambiente, Tribunale per i diritti del malato, Ail, Lega Tumori, Contramianto, Taranto Lider, Contro le barriere, Attiva Lizzano, Vigiliamo per la Discarica, Comitato art. 32 Statte, Territorio Bene Comune San Marzano. Oggi alle ore 18. 30 si terrà un’assemblea pubblica in piazza della Vittoria, convocata dai referenti del piano Taranto, che continuano a invocare chiusura e riconversione economica.