Ai domiciliare per droga coltivava piantina di marijuana: insomma, il lupo perde il pelo ma non il vizio. I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Taranto hanno arrestato, un 46enne di Leporano (Ta), in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari da febbraio scorso per reati di droga.

Durante un controllo nella sua abitazione, una villetta della marina di Leporano, nel giardino i militari rinvenivano due vasi contenenti piantine di marijuana. Già a febbraio scorso, l’uomo aveva allestito nella sua abitazione, mediante l’uso di lampade alogene e teli, un vero e proprio laboratorio per l’essiccazione della marijuana e nel corso delle operazioni, i militari rinvenivano e sequestravano circa 3,700 kg. di marijuana. Il 46enne, condotto presso gli uffici dell’Arma di Viale Virgilio, è stato arrestato e trasferito in carcere.