Centinaio: verrò a Taranto per rilanciare turismo

ROMA - «Nei prossimi giorni sarò a Taranto per confrontarmi con gli operatori turistici di quella zona per trovare nuove prospettive e progettare insieme il futuro del settore. Lo straordinario territorio tarantino deve essere tutelato e promosso». E’ quanto afferma, in una nota, il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio. Sull'Ilva, continua, «le parole del Governatore Emiliano sono evidentemente pretestuose e non tengono conto di quanto realmente detto da me nell’intervista (su La Stampa, ndr). Io rispondevo alla provocazione lanciata da Beppe Grillo riguardo la riconversione in parco giochi. Lo ribadisco: io non voglio andare in vacanza all’Ilva perché - sottolinea il ministro - è un sito produttivo importante e voglio che rimanga tale».

«E' una dichiarazione molto impegnativa per un Ministro, perché vuol dire che c'è una compromissione dello stato di salute così grave che bisognerebbe immediatamente intervenire». Questo aveva sostenuto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando oggi a Bari con i giornalisti l’intervista rilasciata dal ministro, nella quale, parlando dell’Ilva, spiegava che «deve continuare ad essere un sito produttivo» e che «non andrebbe a passare lì le vacanze».