Allarme bomba, fatta brillare valigia a Taranto

TARANTO - Allarme bomba questa mattina a Taranto per la presenza sospetta di una valigetta abbandonata sotto un’auto parcheggiata davanti alla scuola elementare «Carlo Lorenzini», in via Umbria. Carabinieri e Polizia locale hanno interdetto il traffico nella zona e messo in sicurezza l’area per consentire l’intervento degli artificieri.

La valigetta è stata fatta brillare sul posto, ma è risultata vuota. Sul posto anche i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118.