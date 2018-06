Taranto, «50 cent sono pochi»: parcheggiatore abusivo rapina 20 €

Un parcheggiatore abusivo, il pluripregiudicato tarantino, Michele Cricchio, 27 anni, è stato arrestato per rapina nei confronti di una coppia di giovani, in esecuzione di una ordinanza di arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale di Taranto. Il giovane ha preso di mira una coppia di fidanzati in viale Kennedy che avevano parcheggiato la propria auto offrendo al giovane - abusivo - 50 centesimi di mancia anche se non dovuti. Il parcheggiatore non ha gradito l'importo modesti e ha preteso altri soldi: per rendersi convincente ha simulato l'estrazione di un coltello dalla tasca.

Dagli “avvertimenti” il malvivente è passato ai fatti, scagliandosi contro il giova,e afferrandolo per il collo. Tra i due è intervenuta la fidanzata che, atterrita, ha consegnato al malvivente una banconota da 20,00 euro e varie monete. Il delinquente, mollata la presa e mimato nuovamente il gesto di prendere un coltello dalla tasca, si è allontanato.

Grazie alla descrizione fornite dalle vittime al personale delle Volanti intervenute sul posto, gli investigatori sono riusciti ad accertare celermente l’identità del giovane pluripregiudicato tarantino. Da qui l'ordine di arresto.