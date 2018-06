Medimex, anche nel 2019 il festival si farà a Taranto

TARANTO - Anche nel 2019 il Medimex, l'International Festival e Music Conference organizzato da Puglia Sounds, si terrà a Taranto. Lo ha annunciato il governatore Michele Emiliano rimarcando il successo dell’edizione di quest’anno, che si è svolta per la prima volta nel capoluogo ionico. «La Puglia si stringe attorno a questa città che vive una fase di riconciliazione - ha detto Emiliano - con il resto d’Italia. Se lo Stato intende chiudere le fonti inquinanti l’arrabbiatura di questa città si trasformerà in un abbraccio».

La manifestazione 2019 si svolgerà a Taranto dal 6 al 9 giugno 2019 e celebrerà i cinquant'anni di Woodstock, il più grande evento musicale di tutti i tempi. Estremamente positivo il bilancio dell’edizione 2018, con oltre 60mila presenze tra concerti, attività professionali, incontri d’autore, dj set, mostre e attività collaterali. Circa 200 gli artisti coinvolti, quasi 400 gli operatori, nazionali e pugliesi, impegnati nelle attività professionali, 800mila i contatti sui social, tantissime presenze turistiche (con strutture ricettive sold out a Taranto e provincia), 120 testate giornalistiche accreditate con la copertura dei principali media nazionali.

Alla conferenza stampa finale del Medimex hanno partecipato anche Loredana Capone, assessore alle Industrie Turistiche e Culturali Regione Puglia; Cesare Veronico, coordinatore Puglia Sounds/Medimex; Carmelo Grassi, presidente Teatro Pubblico Pugliese; ed Eva Degli Innocenti, Direttore MarTa. «Taranto - ha aggiunto Emiliano - è una grande capitale della cultura e il successo di questa edizione lo dimostra ampiamente. Il Medimex ha riempito il cuore delle persone, ma anche gli alberghi. Le strutture hanno registrato il sold out al 90 per cento».

Il main stage della Rotonda del Lungomare per tre giorni ha ospitato i Kraftwerk per l’unica data italiana del loro show tridimensionale, i Placebo, Roni Size e Dynamite MC, Metà Metà, Kiol, Casino Royale, Canzoniere Grecanico Salentino, E Green con Fido Guido e Zakalicious, Nitro e, infine, Daddy G dei Massive Attack. E poi, gli appuntamenti nella Villa Peripato, dove si sono svolti gli incontri d’autore con Diodato, Emma Marrone, Giuliano Sangiorgi, Raphael Gualazzi, Ultimo, Ghemon, Renzo Rubino, Mirkoeilcane, Paul Cook dei Sex Pistols e Nitro, presentazioni di libri, proiezioni e il Market delle etichette indipendenti con dj set. Hanno incontrato il pubblico, al MarTa, Michael Lavine e Charles Peterson, i due fotografi americani dei quali il Museo archeologico ospita sino al 1° luglio gli scatti (alcuni in esclusiva per il Medimex) della mostra «Kurt Cobain & Il Grunge: Una rivoluzione», che ha già fatto registrare quasi mille visitatori paganti.