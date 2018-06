Distretto della salute, parte la scommessa

TARANTO - Più percorsi, tracciati e resi visibili e riconoscibili anche attraverso diverse scelte cromatiche che hanno attraversato la sede del Dipartimento jonico a Taranto. Per due giorni l’Apulian Lifestyle, una iniziativa voluta dalla Regione Puglia, e coordinato dal Health Marketplace dalla Regione Puglia, per lanciare il distretto Ict (dell’Information and Communication Technology ) della salute, è stata un’occasione serrata di confronto su quanto ancora c’è da fare e di vetrina per le tante iniziative in attuazione. Filo conduttore quello dello sviluppo di politiche di «health innovation» finalizzate a tutela il bene salute a vantaggio della persona e della comunità. Leit motif: produrre, promuovere e proteggere la salute, attraverso uno stile di vita adeguato e contestualizzato. Così un lungo elenco di partnership ha affiancato la Regione in un progetto che più complessivamente è denominato «Apulian Lifestyle per una lunga vita felice». Educazione alimentare (centrale il ruolo della dieta mediterranea), «blue growth» con l’obiettivo di valorizzare l’economia del mare in un’ottica di sostenibilità ambientale, sicurezza alimentare, il ponte creato con le altre marinerie dello Ionio (oltre a Taranto, Gallipoli e Porto Cesareo, individuate come sedi di ulteriori tappe), la ricerca del benessere, la medicucina con lo show cooking, l’imprenditoria sostenibile, sono solo alcuni dei temi generali intorno ai quali si sono sviluppate le diverse attività.

Ieri, dopo una prima giornata di presenze importanti e confronto serrato a più voci tra le diverse istituzioni (Presidenza e i diversi Dipartimenti della Regione, Comune, Asl con il Dipartimento di Prevenzione, Arpa Puglia, associazioni del territorio), non senza qualche rimodulazione forzata della scaletta di interventi, è stata la volta delle scuole impegnate a sviluppare le tematiche della salute e del benessere, dunque perfettamente in linea col messaggio dell’Apulian Lifestyle. Nell’ordine, si sono alternate nell’illustrazione delle attività realizzate a scuola gli istituti Giannone di Pulsano, Alfieri, Moro, Cabrini, Pacinotti, Maria Pia, Ferraris, Battaglini, Archimede di Taranto, Perrone di Castellaneta, Mediterraneo di Pulsano, Mondelli di Massafra, l’Agrario di Manduria. I progetti, che saranno ulteriormente sviluppati nel prossimo anno scolastico, puntano a realizzare sinergie tra il mondo della scuola e le realtà economiche e istituzionali del territorio. Non mancano poi, nell’articolazione dell’iniziativa dell’Apulian Lifestyle, temi nuovissimi ed attualissimi come quello della nuova frontiera delle operazioni economiche e commerciali. “Blockchain: dal bitcoin alla sicurezza alimentare”, il tema sviluppato ieri per una più esaustiva comprensione del fenomeno delle valute virtuali, con particolare riferimento alle criptovalute. Illustrata la regolamentazione vigente, gli inquadramenti giuridici di base e gli esempi di utilizzo a livello nazionale e internazionale. Affrontato il tema dello scambio e l’utilizzo di valute virtuali decentralizzate, come la blockchain, con particolare riguardo alla sua tracciabilità in riferimento ai temi della sicurezza alimentare. Soffermandosi sugli obiettivi di Apulian Lifestyle, il presidente della Regione, Michele Emiliano, aveva spiegato che si tratta di portare in giro per la Regione il concetto base che «mangiare secondo la dieta mediterranea è un fattore di straordinaria importanza».

Maria Rosaria Gigante