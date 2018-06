L'onda Medimex rivoluziona Taranto coinvolgendo 60mila persone

TARANTO - E’ una piccola, grande «rivoluzione» quella che il Medimex è riuscito a fare a Taranto, città in cui l’International festival e music conference promosso da Puglia Sounds si è spostato per la prima volta dopo le precedenti edizioni nel capoluogo pugliese. Secondo le stime provvisorie degli organizzatori, l’intenso cartellone di eventi avrà attirato, nella quattro giorni di eventi che si concluderanno domani, circa 60mila persone. Sono questi i numeri di un festival che aveva scommesso sulla possibilità che la cultura fosse il mezzo giusto per la voglia riscatto di una città troppo spesso accostata all’inquinamento e immaginata all’ombra ingombrante delle industrie, tra cui il gigante siderurgico dell’Ilva. E invece Medimex stasera regalerà alla città l’ultima grande festa sulla rotonda del Lungomare, questa volta a ingresso libero, dopo i concerti a pagamento dei due headeliner: Kraftwerk e Placebo.

I primi, con uno spettacolo di musica elettronica in 3D, esclusiva italiana per Medimex, hanno interpretato lo spirito della città dei due mari, anch’esso tridimensionale in questi giorni, tra musica, arte e la convinzione che esiste un’economia alternativa: una economia della cultura. «La sfida di Taranto è vinta - commenta il coordinatore di Puglia Sounds, Cesare Veronico - perché la musica e le arti in genere, che hanno animato il Medimex, sono state capaci di fare una piccola rivoluzione, e cioè rilanciare la bellezza di questa città: si è parlato per troppo tempo di Ilva, mentre da giorni si parla di Taranto per i suoi eventi». «La risposta di Taranto al Medimex è stata emozionante», evidenzia soddisfatto il governatore pugliese, Michele Emiliano: «Abbiamo mostrato all’Italia intera la bellezza struggente e unica della città - rileva - una città fino a questo momento erroneamente conosciuta da molti solo nella sua dimensione industriale, e che invece custodisce un immenso patrimonio culturale». «I tanti visitatori che in queste ore sono arrivati in Puglia per Medimex, insieme alla grande musica e ai tantissimi eventi in programma - aggiunge - hanno scoperto che Taranto è un luogo ricco di proposte da vivere tutto l’anno».

L’installazione di luci e laser di Arthur Duff sul Castello Aragonese, la mostra su Kurt Cobain e il grunge al museo archeologico MarTa, presentazioni di libri, workshop sul mondo del lavoro nella musica, i momenti in cui i musicisti locali hanno incontrato i produttori internazionali delle più grandi etichette, e i live notturni al Molo Sant'Eligio sono alcune delle iniziative che Medimex ha proposto. Da ultimo, ieri sera, il concerto dei Placebo che con i loro 20 anni di carriera hanno chiamato a raccolta due generazioni di fan registrando il tutto esaurito. Tra i protagonisti degli Incontri d’autore a Villa Peripato, affollati nonostante il caldo che non ha dato tregua alla città, anche Emma, Giuliano Sangiorgi, e il batterista dei Sex Pistols, Paul Cook. Oggi Nitro chiude i concerti sul main stage: il rapper da oltre 30 milioni di visualizzazioni sul web, che domani sarà protagonista dell’ultimo Incontro d’autore, stasera infiammerà il pubblico del Medimex con le sue hit e i brani del recente 'No comment'. Dopo di lui i riflettori si accenderanno sul componente storico dei Massive Attack, Daddy G, con il suo dj set dedicato a 'The Sound of Bristol'.