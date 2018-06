Di Maio sull'Ilva: decido io non Grillo, le sue solo opinioni personali

ROMA - Il dossier Ilva crea la prima crepa nel legame fra il capo politico e il fondatore del M5S. Grillo vorrebbe «riconvertire» l’Acciaieria di Taranto, bonificandola e trasformandola in un parco, come si è fatto nella Ruhr, dove sulle ciminiere, ora si fa il climbing. Ma Luigi Di Maio, prende le distanze: «In questo momento Grillo o chiunque altro esprimono delle opinioni personali» dice di prima mattina e il riferimento è anche a Lorenzo Fioramonti (il professore che per qualche tempo era sembrato destinato a fare il ministro dello Sviluppo Economico). «Io ho dei dossier da portare avanti quindi non prendo una decisione se non sento prima le parti» dice. Concetto ribadito in serata in Puglia, a Barletta per un comizio elettorale: «Il dossier è sulla mia scrivania e avrà la massima attenzione» ma prima di decidere «voglio parlare con tutti».

Ai microfoni di Radio Anch’io non ha esitazioni. Alla domanda: «Chiudete, l’Ilva?» risponde: «Questa domanda non significa nulla, prima devo incontrare la proprietà, i commissari, i sindacati, il sindaco di Taranto. Poi bisogna vedere qual è la condizione generale e lo stato generale e poi si prende la decisione. Ma sia chiaro che tutto sarà fatto con responsabilità, linearità e, se serve, continuità». Continuità può significare che si continua, come peraltro accadrà per le bonifiche, in Amministrazione Straordinaria. I tempi sono stretti. Il primo luglio il gruppo dovrebbe passare sotto la gestione Am InvestCo vincitore della gara che acquisirebbe gli asset in affitto. Forse il governo potrebbe pensare a delle proroghe dell’Amministrazione Straordinaria in attesa di decidere.

Le parole Di Maio ricevono l’apprezzamento dell’ex ministro Carlo Calenda: «ha detto cose intelligenti - ammette . Gli dico solo, come gli ho già detto, che al 30 giugno le casse di Ilva saranno vuote» e quindi: «Bisogna chiudere un accordo con i sindacati, sindacati che con lui saranno più disponibili che con me». I sindacati, è convinto Calenda, «non hanno voluto chiudere l'accordo prima perché aspettavano il nuovo governo. Ora saranno più disponibili. Per Di Maio l’accordo sarà «un gol a porta vuota».

Negli ultimi giorni del governo Gentiloni, i sindacati avevano infatti rifiutato un accordo proposto da Calenda e Bellanova, accordo che prevedeva, tra l’altro la creazione di una newco con l'intervento di Invitalia. Nell’interludio fra i due governi i contatti sindacati-azienda sono continuati, senza esito. L'ultimo appuntamento, previsto martedì scorso, è stato annullato da Am InvestCo in attesa di poter interloquire con il nuovo ministro. Ieri, visto che dal Ministero di via Veneto non arrivava nessuna convocazione, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uila-Uil hanno inviato una lettera a Di Maio chiedendogli un «incontro urgente». Oggi il pressing sul Governo per riavviare la vertenza Ilva riprende. I sindacati ribadiscono ancora che un accordo con dei «licenziamenti» cioè con degli «esuberi» non verrà firmato. I tempi però sono «strettissimi». Preoccupati che l’Ilva continui a produrre acciaio, anche i giovani industriali che da Rapallo avvertono: «Non si scherza con 20 mila posti di lavoro, non si scherza con l’1% del Pil del Paese» generato dal sistema Ilva.