Un sabato sera in gravina per ammirare la sua «vita notturna»

LATERZA - Civette, barbagianni, gufi, assioli. E il silenzio della notte: appuntamento d’eccezione, alle ore 21 di domani, sabato, nel cuore del Parco regionale della Terra delle Gravine. È, appunto, «La vita di notte», iniziativa proposta dall’Oasi Lipu di Laterza, nell’ambito degli Eventi-Natura 2018 programmati dall’associazione ambientalista, in stretta collaborazione con la Provincia di Taranto e il Comune di Laterza. Enti, questi ultimi, per i quali la stessa Lipu gestisce l’oasi della «Gravina di Laterza» dal 1999: risale all’8 giugno di quell’anno la prima convenzione «a tre» (per la Lipu firmò l’etologo Danilo Mainardi, recentemente scomparso, allora presidente della Lega italiana per la protezione degli uccelli).

Saranno loro, dunque, i rapaci notturni, i protagonisti della serata. Protagonisti, forse inconsapevoli, che da sempre popolano gli anfratti e la vegetazione «mediterranea» dello spettacolare canyon laertino, grazie anche ai «ciclici» rilasci effettuati, in intesa con la Lipu, dal centro recupero dell’Osservatorio faunistico regionale di Bitetto, presidio che accoglie, cura e riabilita, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, la fauna selvatica affidata allo stesso osservatorio da autorità competenti e privati cittadini. L’ultimo è del settembre scorso: splendidi esemplari di assiolo (il più piccolo dei rapaci notturni) e di civetta e di falco grillaio furono liberati nel cielo della gravina, sotto lo sguardo incantato di ragazze e ragazzi della scuole cittadine.

L’evento. Dopo un’interessante, e «propedeutica», diaproiezione introduttiva sul tema dell’incontro, a cura dello staff e dei volontari della Lipu, i partecipanti si incammineranno in escursione notturna lungo i sentieri dell’Oasi, orecchie spalancate nel silenzio della gravina, ad ascoltare i versi degli «Strigiformi» nascosti nel buio, fra arbusti, alberi e rocce. Il programma: raduno e registrazione dei partecipanti alle ore 21 di domani, al centro visite Lipu di località Selva San Vito; presentazione dell’incontro in aula didattica alle 21,15; escursione alla ricerca i rapaci notturni alle 21,45; rientro al centro visite previsto intorno alle 23. Per partecipare a «La vita di notte» è necessario prenotarsi, esclusivamente per via telefonica, ai numeri 3393311947 (Vittorio Giacoia, responsabile Lipu) e 3203898712 (Manuél Marra, operatore didattico). È consigliato indossare abbigliamento comodo e scarpe da trekking o da ginnastica.