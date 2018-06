«Con grandissimo dispiacere sono costretto ad annullare questo appuntamento a Taranto a cui tenevo molto». Così comincia il messaggio con cui Max Gazzè ha comunicato ai fan pugliesi che non avrebbe preso parte al Medimex, che si sta svolgendo in questi giorni nel capoluogo. La motivazione sarebbe lo sciopero dei trasporti di queste ore, che ha impedito al cantautore di raggiungere la Puglia e soprattutto di fare rientro in tempo per rispettare gli impegni sulla sua agenda.

Rammaricati i fan di Gazzè, che stamattina avevano raggiunto i Giardini Peripato, dove si svolgono gli incontri d’autore condotti dal giornalista Ernesto Assante, e che probabilmente non erano stati informati per tempo del... forfait. Nonostante tutto, la seconda giornata del Medimex (la manifestazione terminerà domenica 10 giugno) continua: previsti oggi gli incontri con Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. Questa sera arriva la grande musica dei Placebo, e domani altri ospiti, tra cui Renzo Rubino, Ghemon, Mirkoeilcane e Paul Cook.