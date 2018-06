Benvenuto Medimex il primo show è in 3D

Debora Piccolo

A Taranto arrivano i Kraftwerk in versione 3D per la giornata inaugurale del Medimex 2018. Ralf Hütter, Fritz Hilpert, Henning Schmitz e Falk Grieffenhagen, padri della musica elettronica, si esibiranno questa sera, sul grande palco la Rotonda del Lungomare, intorno alle 22.30. Il concerto del gruppo tedesco, in esclusiva per l’Italia, al limite del sold out, è uno dei momenti più attesi nell’ambito dell’International Festival & Music Conference che animerà la città jonica da oggi a domenica, pronta ad ospitare il popolo musicofilo proveniente da ogni parte d’Italia. Tuttavia, a godere dello spettacolo tridimensionale, per il quale è previsto l’uso di occhialini speciali che verranno distribuiti gratuitamente all’ingresso, saranno al massimo 8200 spettatori, limite di presenze fissato dalle norme del decreto Gabrielli sulla sicurezza dei grandi eventi.

I Kraftwerk, tra i pionieri della musica elettronica, riconosciuti per la sperimentazione musicale con la robotica e le tecniche innovative, nascono a Düsseldorf nel 1970 con Ralf Hütter e Florian Schneider. Le loro composizioni hanno avuto una grande influenza internazionale su diversi generi e gruppi musicali. Durante i cambi di palco sono previste le incursioni degli umoristi di Lercio, gli internauti del sito satirico più famoso d’Italia.

I live sulla Rotonda del Lungomare inizieranno alle 20.30 (ingresso a pagamento) con Roni Size, il dj e producer inglese di origini giamaicane che celebrerà il ventennale dell’album d’esordio «New Forms», manifesto del drum’n’bass, con uno show altamente tecnologico. Seguiranno, alle 21.20, i Metá Metá, la band di São Paulo considerata una delle migliori formazioni della nuova scena brasiliana, che con il progetto MM3 contamina suoni ancestrali africani, rock e free jazz. La serata si concluderà al Molo Sant’Eligio, dove, a mezzanotte, il rapper Dj Gruff incontrerà il trombonista pugliese Gianluca Petrella, stella del jazz internazionale, per un’imperdibile collaborazione tra improvvisazione e hip-hop (ingresso libero sino ad esaurimento dei posti).

Medimex 2018 aprirà ufficialmente i battenti oggi alle 15.30, nella sala 7 del Circolo Ufficiali della Marina Militare, con la presentazione al pubblico di Songwriting Camp, la scuola di formazione a cura di Sony/Atv condotta da autori e produttori che hanno collaborato con grandi artisti. Una scuola che, domani e sabato, prevede lezioni di scrittura e analisi dei testi, adattamento di brani stranieri, utilizzo dei software di produzione, valorizzazione dei provini all’Istituto musicale Paisiello.

Alle 17, ci si sposterà nella Villa Peripato per l’inaugurazione del Medimex Music Market con due grandi happening musicali: la Fiera del Disco e l’Independent Label Market, iniziative organizzata da PopUp The Sunday, CoolClub, Display Agency, Discipline, No-de e Fiera del Disco Sud Italia.

Sino a domenica sarà dato spazio al mondo delle etichette indipendenti e a quello dei collezionisti di musica, per una grande fiera con espositori provenienti da tutta Italia ed Europa e un fitto programma di live, conferenze con ospiti internazionali, aperitivi musicali e laboratori dedicati ai più piccoli. Tra gli appuntamenti anche i dj-set speciali targati Bella Union, l’etichetta fondata da Robin Guthrie e Simon dei Cocteau Twins, Mexican Summer, label di New York con base a Brookyn, e Rough Trade, la storica etichetta britannica post punk e alternative rock. Alle 18, sono previsti l’aperitivo con «Waiting for Kraftwerk», in attesa del live serale, e il Saturno Sound con Bicycle Beat. Alle 19, il dj-set di Bella Union Rec e alle 20, Simone Gatto per Out-Er.