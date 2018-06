A salina Monaci esplode la natura, per la gioia dei fotografi

MANDURIA - E’ una primavera feconda nell’area della Salina dei Monaci, il cuore pulsante della riserva naturale a Manduria. Non solo una flora rigogliosa, colorata e ricca di essenze rarissime: poco meno di un mese fa, ad esempio, è stata individuata una pianta di Cistus Crispus, che sinora era segnalata solo in alcune zone della Sicilia e che è inserita nella lista rossa delle essenze che tendono a scomparire.

Ma è “primavera” anche per le tantissime specie della fauna presenti. Anche se è vero che “l’essenziale è invisibile agli occhi”, questa volta l’occhio di un fotografo attento come Carlo Bizzini, appassionato naturalista, ha dato una forma alla sensibilità. Ha bloccato l’attimo che descrive la meraviglia della vita: un cavaliere d’Italia insieme a due pulli. Una nuova conferma di come questa specie protetta, esile e longilinea, riesca a riprodursi all’interno della zona umida delle riserve naturali. Come si può notare dalla foto di Carlo Bizzini, il pullo di cavaliere d’Italia esce dal nido molto presto, poche ore dopo la schiusa.

Ma in queste ore le schiuse sono all’ordine del giorno e riguardano anche il Fratino (un mese fa circa furono trovati diversi nidi di quest’altro uccello in via d’estinzione) e il “Corriere Piccolo”, un’altra specie protetta. Infine, un altro fotografo, Luigi De Vivo, ha ripreso all’interno della Palude del Conte una tartaruga palustre autoctona, specie ad alto rischio a causa della competizione con Trachemys, le tartarughe americane da acquario che una volta abbandonate occupano il loro habitat.