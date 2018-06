TARANTO - «E' un gesto di amore intelligente di tutta la Puglia verso Taranto, perché Taranto, più il tempo passa, più nella coscienza collettiva dei pugliesi, degli italiani, diventa un’arma fondamentale di rivoluzione gentile». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano parlando con i giornalisti a margine della presentazione del programma definitivo dell’edizione 2018 del Medimex, il salone internazionale della musica promosso da Puglia Sounds, che quest’anno, per la prima volta, non si terrà a Bari ma a Taranto, dal 7 al 10 giugno.

Dopodomani i Kraftwerk, i grandi padri della scena elettronica mondiale con lo spettacolo 'Kraftwerk 3-D’, si esibiranno sulla rotonda del lungomare del capoluogo ionico; venerdì 8 giugno sarà la volta dei Placebo, tra le più importanti rock band della scena mondiale. Il prezzo dei concerti sarà di 15 euro per una serata e 25 euro per l'abbonamento a entrambi. Articolato il programma dei 4 giorni che si svilupperà in molti dei luoghi più suggestivi di Taranto. "Questo - ha aggiunto Emiliano - è un luogo dove la creatività in qualche maniera nasce dalla rabbia e la metabolizza, la trasforma in creatività. E’ tipico di tutte le grandi città.

Taranto è una grande città, non è una provincia, è un luogo dove avvengono fatti storici. Naturalmente deve riprendere l'abitudine a giocare in questo campionato, che è il campionato dell’eccellenza italiana ed europea. E noi siamo tutti al fianco di questa città».

«TARANTO CITTA' BELLISSIMA» - «Taranto è una città bellissima e merita che questi splendidi contenitori siano ulteriormente riempiti di contenuto. Medimex può rappresentare una straordinaria occasione per tutto il settore della musica, dello spettacolo dal vivo, ma anche per la formazione che coincide oggi con le necessità nuove». Lo ha sottolineato Loredana Capone, assessore alle Industrie Turistiche e Culturali Regione Puglia, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del programma dettagliato del Medimex 2018, International Festival e Music Conference promosso da Puglia Sounds che si terrà a Taranto dal 7 a 10 giugno. Erano presenti, tra gli altri, il governatore pugliese Michele Emiliano; Carmelo Grassi, presidente Teatro Pubblico Pugliese; Cesare Veronico, coordinatore Puglia Sounds/Medimex; Federico Sannella, Direttore Relazioni Esterne Birra Peroni; ed Eva Degli Innocenti, Direttore MarTa.

«Il mondo della musica - ha aggiunto Capone - sta cambiando profondamente. Siamo passati dai vinile ai cd e ora allo streaming. Fornire anche un confronto su questi temi con i professionisti è importante. Concerti sicuramente nel Medimex con autori di grandissima fama, poi incontri con gli autori, ma anche formazione con le scuole, il Musicarium, il Song writing camp che serve sia a chi si vuole avvicinare al mestiere dell’autore sia a a chi è professionista». La musica, ha detto infine il coordinatore di Puglia Sounds Cesare Veronico, «può contribuire a veicolare una immagine diversa. Tutti i luoghi scelti sono stati scelti esattamente per la bellezza. Noi sappiamo che viviamo in un’epoca in cui Social la fanno da padrone. Quindi veicolare le immagini della rotonda del Lungomare al tramonto con uno dei gruppi più importanti della storia della musica, come i Placebo, per me è un bigliettino da visita eccezionale da regalare alla città di Taranto».