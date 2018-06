Le sfide ambientali focus su Tempa rossa

Le sfide ambientali e di sviluppo che Taranto si trova a vivere sono molto complesse. Per avere un’opinione sui progetti che coinvolgono il territorio e impianti strategici sui quali sono stati fatti investimenti, come Tempa Rossa per Eni, è necessario conoscerne i dettagli. Soprattutto se questi progetti sono oggetto di protocolli tra Comune e azienda, proprio come quello firmato pochi mesi fa da Eni e comune di Taranto. I lavoratori e i cittadini devono essere informati perché sono scelte che ricadranno, nel bene e nel male, su di loro.

Per questo la Filctem Cgil e la Cgil di Taranto hanno organizzato per domani un seminario di approfondimento sul protocollo Eni-Comune di Taranto su Tempa Rossa. Al seminario, dal titolo “Analisi e processi di partecipazione dei lavoratori” interverranno: Giordano Fumarola, segretario generale Cgil Taranto; Pietro Santagata, segretario organizzativo Filctem Cgil Taranto e RTO Eni; Giovanni D’Arcangelo, segretario della Cgil Taranto, Luigi D’Isabella, coordinatore Filctem Cgil Puglia. Le conclusioni saranno affidati a Betto Aquilone, segretario nazionale Filctem Cgil. L’appuntamento è nei pressi del Salone SPI Cgil in via Aristosseno 21.

L’accordo firmato tra il Comune di Taranto, la Joint Venture Gorgoglione (composta dalla compagnia francese Total, Mitsui Italia e Shell Italia) e il partner logistico Eni, prevede effetti compensativi in favore della comunità ionica in relazione al progetto Tempa rossa. L’accordo verrà attuato in una programmazione annuale o pluriennale per l’intero periodo di transito del Greggio di Tempa rossa a Taranto e di utilizzo delle relative infrastrutture. Eni, Total, Mitsui e Shell si impegnano a realizzare il programma di compensazione e riequilibrio ambientale e per lo sviluppo sostenibile che verrà definito nell’ambito del Procedimento di Autorizzazione unica. Saranno inoltre definiti con il Comune, con cadenza annuale o pluriennale, progetti duraturi nell’ambito economico-sociale e culturale.

I lavori del progetto Tempa Rossa per la parte tarantina consistono in due serbatoi di stoccaggio da 180mila metri cubi e l’estensione di 515 metri del pontile petroli della raffineria. Il greggio verrà estratto e trattato (a regime 50.000 barili al giorno) nel Centro Olio Tempa rossa di Corleto Perticara (Potenza) e poi inviato alla raffineria di Taranto, mediante il già esistente oleodotto Val d’Agri-Taranto, per lo stoccaggio e la spedizione via mare attraverso le navi petroliere.

Il progetto, inserito nelle opere strategiche previste nel comparto energetico nel Sud Italia perchè consentirà di aumentare di circa il 40% la produzione nazionale di greggio, fu approvato dal Cipe per un investimento di 1,6 miliardi di euro, di cui 1,3 in Basilicata e 300 milioni in Puglia. L’iter è stato abbastanza complesso, anche per l’avversione degli ambientalisti e l’opposizione iniziale di Comune di Taranto (con la vecchia amministrazione Stefàno) e Regione Puglia. In seguito è arrivata l'autorizzazione unica da parte del Consiglio dei ministri su proposta del Mise.