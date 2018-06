Un altro passo per gli edifici storici

FABIO VENERE

Il Comune di Taranto sta per indire una gara per la progettazione esecutiva dei palazzi storici della Città Vecchia. Si tratta, ovviamente, dei palazzi Troilo e Carducci. Nello scorso ottobre, una delibera della giunta Melucci, aveva già individuato le destinazioni d’uso di questi storici immobili.

Tutto ciò era avvenuto al termine del secondo incontro del gruppo di lavoro per la definizione del piano degli interventi per la Città vecchia In quell’occasione, infatti, furono ancor meglio definite le modalità operative utili e necessarie a pervenire all’elaborazione del piano degli interventi per la Città vecchia.

Con particolare riguardo agli immobili storici, in particolare, la giunta comunale ha deliberato sulla base di una proposta congiunta degli assessori Di Paola, Sergio Scarcia e Francesca Viggiano. I due palazzi storici in Città vecchia di proprietà del Comune di Taranto, Troilo e Carducci, avranno una destinazione socio - culturale il primo e culturale il secondo, mentre l’immobile sito in via Garibaldi angolo vico Nove Lune, acquistato con i fondi Urban, sarà destinato ad attività ricettive.

Considerato che per il prolungarsi dei tempi della decisione sulla destinazione d'uso dei tre palazzi, era intervenuto il definanziamento degli interventi di riqualificazione a valere sui fondi del Por Puglia 2007 - 2013, l'Amministrazione comunale ha inteso segnare un cambio di passo per cogliere l’opportunità di rifinanziare gli stessi interventi a valere sul Patto per la Puglia e ridare impulso alle procedure per la riqualificazione dei tre palazzi». L'obiettivo, è quello di imprimere un’accelerazione tangibile alle progettualità necessarie alla riqualificazione degli asset strategici per la crescita economica della città.

Sin qui, la situazione aggiornata sui palazzi storici. Per il resto, i vertici tecnico - politici di Palazzo di Città attendono con fiducia di avere quanto prima a disposizione le risorse rivenienti dalla delibera Cipe dello scorso febbraio che aveva assegnato a Taranto 90 milioni di euro per la riqualificazione del suo centro storico. Ci vorrà ancora qualche mese, probabilmente, affinché il provvedimento diventi esecutivo. E bisognerà vedere, inoltre, quale sarà il ministero competente a coordinare questi interventi. Molto probabilmente sarà il dicastero dei Beni e delle attività culturali. Vale, a questo punto, la pena di ricordare che di questi 90 milioni, poco più di 40 saranno destinati alla messa in sicurezza degli edifici ed alle opere di urbanizzazione primaria (potenziamento della rete di pubblica illuminazione, rete idrica e fognante).