Un 61enne di Laterza è stato arrestato dai Carabinieri di Ginosa per avere dato fuoco all'auto di una persona con la quale aveva avuto un diverbio. E' accaduto la scorsa notte a Ginosa dove in via Gigli, nel centro abitato, i militari di una pattuglia hanno udito uno scoppio. Immediatamente hanno notato un'auto, un Fiat Doblò, prendere fuoco e una Alfa 156 allontanarsi a tutta velocità.

I Carabinieri, prima domavano le fiamme, poi hanno avviato la ricerche del proprietario della Alfa 156 risalendo al 61enne di Laterza: quando hanno raggiunto la sua abitazione, il motore dell'auto era ancora caldo e all'interno c'erano un accendino, una tanica da 5 litri ed una bottiglia che emanavano forte odore di benzina. Elementi inconfutabili che hanno incastrato il 61enne finito agli arresti domiciliari per incendio doloso.

In base ai primi accertamenti sembra che l'incendio sia ricollegabile a pregressi contrasti interpersonali tra l’autore e il proprietario del veicolo incendiato.