Grottaglie, nascondeva 10 chili di droga in garage: in cella 27enne

Aveva trasformato il garage in un deposito di droga: un 27enne di Grottaglie, Francesco Alfeo, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, con precedenti per droga, è stato notato dagli investigatori entrare frequentemente in un garage del centro di Grottaglie. E' stato fermato per controlli mentre era alla guida di una Fiat Panda: addosso aveva un mazzo di chiavi, che si sono rivelate appartenere al garage finito nel mirino dei poliziotti.

I sospetti si sono rivelati fondati dopo una perquisizione eseguita nel locale. All’interno di un cartone poggiato su uno scaffale i poliziotti hanno recuperato una busta bianca con tenente 7 panette di hashish ed altri quattro pezzi della stessa sostanza per un peso complessivo di 840 grammi circa. In un altro scaffale poco distante altri tre chili e mezzo di hashish anche questo suddiviso in panette e 19 confezioni di marijuana per un peso complessivo di circa cinque chili.

Considerato la grandezza del garage ed i numerosi scaffali presenti, è intervenuta anche una unità cinofila della Guardia di Finanza di Taranto e così grazie al fiuto del cane ”Zasty” è stato scoperto in una mensola in fondo al garage sotto numerosi scatoloni, un busta di plastica trasparente con circa 350 grammi di cocaina ed altre nove panette e mezzo di hashish per un peso totale di 950 grammi circa.

Tutta la sostanza stupefacente, quantificata infine per: 5,374 grammi di hashish, 5,096 grammi di marjuana e 344 grammi di cocaina, più tutto il materiale necessario per il suo confezionamento trovato nel locale è stato posto sotto sequestro.