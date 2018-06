 Assunzioni a Massafra archiviazione per dieci

L’accusa è infondata e, comunque, l’istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura era inammissibile in quanto proposta da persona che non rivestiva la qualifica di persona offesa. Cala il sipario, malgrado il battage mediatico e satirico, sulla vicenda relativa alle 28 assunzioni al Comune di Massafra effettuate nel 2011.

Il giudice per le indagini preliminari Vilma Gilli ha accolto la tesi del pubblico ministero, secondo il quale non vi è reato per difetto del dolo, disponendo così l’archiviazione del procedimento penale per il quale era stato ipotizzato il reato di abuso d’ufficio, aperto a carico dell’allora sindaco di Massafra Martino Tamburrano, degli allora assessori Antonio Viesti, Gaetano Castiglia, Antonio Cerbino, Raffaele Gentile, Giuseppe Marraffa e Giancarlo Zaccaro, dei dirigenti comunale Francesca Perrone, Simone Simeone e del professor Aldo Loiodice, autore di un parere utilizzato dalla Giunta Comunale di Massafra il 19 novembre 2015, quando l’esecutivo adotto un provvedimento, su parere del professor Loiodice, con il quale venivano superati gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 5253/2011 che aveva annullato una serie di atti e anche la precedente assunzione di quei 28 dipendenti. L’imprenditore Salvatore D’Erchia, non nuovo a denunce presentate e archiviate nei confronti della Giunta Tamburrano, presentò un esposto dal quale scaturì un procedimento penale. Al termine dell’attività di indagine, delegata ai carabinieri di Massafra, il pubblico ministero Remo Epifani chiese l’archiviazione, non rilevando elementi tali da sostenere un processo nei confronti dei 10 indagati, difesi dagli avvocati Carlo Raffo, Manuela Stallo e Michele Rossetti.

Alla richiesta di archiviazione si era opposto D’Erchia che per, come ritenuto dal giudice Gilli, non aveva alcun titolo per farlo non rivestendo il ruolo di persona offesa. Ma il giudice è andato oltre, entrando nel merito. Nell’ordinanza con la quale ha archiviato il procedimento, il giudice condivide l’assunto del pubblico ministero perché la delibera di giunta municipale era sorretta da un parere tecnico che indicava come legittima la sospensione degli effetti del dpr 5253/2011 e, dunque, legittime, quelle assunzioni.

La notizia di reato è dunque risultata nel merito infondata. Di qui l’archiviazione del procedimento che si aggiunge ad un’altra archiviazione, siglata l’11 maggio del 2015, e riguardante la stessa questione giuridica - la 28 assunzioni effettuate dal Comune di Massafra con modalità concorsuali censurate dal presidente della Repubblica ma poi ritenute legittime dalla magistratura penale e amministrativa - risolta allo stesso modo: totale assenza di dolo da parte degli amministratori e delle altre persone coinvolte.[M.Maz.]