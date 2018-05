La banca «ferma» gli stipendi del Ctp

di FABIO VENERE

«Fumata nera» per i (quasi) 300 dipendenti del Ctp. Alle 13 di ieri, infatti, è terminata negativamente una riunione tra i sindacati, la direzione e il presidente del collegio sindacale, Tullia Cuzzocrea. Che, da qualche giorno, regge provvisoriamente le sorti del Consorzio trasporti pubblici in seguito alla «non accettazione» da parte di Giuseppe Marraffa della nomina conferitagli lo scorso 9 maggio dal socio di maggioranza (la Provincia ha più del 63 per cento).

Ma proprio la nomina di Marraffa potrebbe aggrovigliare la matassa. In base all’articolo 18 del decreto legislativo n. 39 del 2013, chi ha nominato amministratori senza verificare preventivamente l’inconferibilità (Marraffa non può amministrare il Ctp essendo stato, nel biennio precedente, assessore al Comune di Massafra) rischia una sanzione. Che, per tre mesi, lo potrebbe estromettere dall’affidare qualsiasi incarico nell’ambito della società in questione. La legge affida al responsabile Anticorruzione e Trasparenza il compito di comminare la sanzione.

E, a questo proposito, nel primo pomeriggio di ieri, in Provincia, sarebbe stata depositata la contestazione del responsabile Anticorruzione e Trasparenza del Ctp (Giuseppe Murgolo). Ora Tamburrano ha cinque giorni per fornire le sue controdeduzioni. Poi, la parola tornerà al funzionario del Consorzio che deciderà se comminare o meno il provvedimento.

Tornando alla grana stipendi, l’ostacolo proviene dall’... interno. Il riferimento è all’articolo 19 dello Statuto aziendale che, in sintesi, assegna al presidente del collegio sindacale il potere di rappresentanza ma non concede quello di firma degli atti. E, quindi, degli stipendi. Che, in realtà, avrebbero dovuto essere corrisposti già lunedì scorso, il 28 maggio. La banca che gestisce i servizi di tesoreria per il Ctp, non sblocca le somme necessarie proprio in considerazione del fatto che la firma di Cuzzocrea non sarebbe sufficiente. Eppure l’Amat, l’azienda di trasporto pubblico partecipata del Comune di Taranto, è stata governata dal presidente del collegio sindacale (Raffaele Amodio) dal 4 agosto sino alla fine di gennaio. E, naturalmente, gli stipendi sono stati pagati regolarmente. Ogni mese. Poi, per dirla tutta, la questione riguarda anche il rifornimento del gasolio. Che, in mancanza di soldi, potrebbe essere sospeso. L’unico modo per uscire dal tunnel è quello di nominare un nuovo amministratore unico. . L’assemblea dei soci (oltre all’Amministrazione provinciale, ne fanno parte 25 comuni), dunque, è l’unico strumento per superare questa pericolosa stasi. Ma bisogna, evidentemente, attendere visto che è stata già convocata per il prossimo 8 giugno (ed è a rischio per il caso inconferibilità). E da allora, includendo i tempi tecnici necessari per il deposito della firma alla Camera di commercio e per la sottoscrizione dei mandati di pagamento da inviare alla banca tesoriere, gli stipendi difficilmente potrebbero essere accreditati prima del 12 giugno. Un’attesa insopportabile, secondo i sindacati, che anche ieri hanno ricordato come diversi dipendenti abbiano mensilmente delle rate di mutuo da onorare. E per questa ragione, nelle prossime ore, potrebbero richiedere l’intervento del prefetto, Donato Cafagna.

Intanto venerdì prossimo, 1 giugno, ci sarà una seduta del Consiglio provinciale. Che avrà all’ordine del giorno, la gestione dei rifiuti in provincia e proprio il Ctp. Parlerà il presidente Martino Tamburrano.