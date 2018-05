«Gasolio a prezzo ridotto per pesca e acquacoltura tarantina. Total, Mitsui e Shell, congiuntamente o separatamente, dove necessario in collaborazione con Eni, per la durata del transito del greggio Tempa Rossa e l’utilizzo delle infrastrutture oggetto del Progetto a Taranto, definiranno con il Comune, con cadenza annuale o pluriennale, progetti duraturi nell’ambito economico-sociale e culturale ad alto contenuto locale».

«Partiamo da questo estratto del Protocollo d’intesa su Tempa Rossa per provare a essere costruttivi con una proposta già condivisa con il Sindaco Melucci».

Lo scrivono i consiglieri comunali Piero Bitetti (Taranto Futuro Prossimo), Gianni Cataldino, Vittorio Mele (Taranto Bene Comune).

«Noi crediamo che le attività industriali presenti sul nostro territorio debbano essere contemperate, naturalmente fatte sempre salve le garanzie oltre alla tutela della salute e dell’ambiente, anche da un loro concreto contributo alla difesa e allo sviluppo di attività che hanno e/o possano avere un legame profondo con le peculiarità di Taranto e provincia».

«Proprio per questo - prosegue la nota firmata dai consiglieri comunali Bitetti, Cataldino e Mele -, la nostra prima proposta riguarda il comparto marittimo e specificatamente un intervento per il settore ittico (pesca e acquacoltura) che superi gli approcci romantici di chi si limita a declamare poesie di fronte al mare, anziché costruire analisi e soluzioni concrete per le aziende e i lavoratori del settore».

Un settore strategico di un’economia una volta trainante della città che, però, da anni, vive un momento di grande difficoltà anche a causa dell’aumento del gasolio da pesca.

«Sappiamo bene che il settore necessita, anche a livello locale, di interventi strutturati e che partano magari da un’analisi delle cinque forze atte a valutarne la capacità competitiva (Modello di Porter). Il prezzo del gasolio - aggiungono ancora i tre consiglieri comunali della maggioranza -, è una delle più importanti voci di spesa per queste imprese, incidendo tra il 50-60 % sui costi intermedi e assorbendo tra il 25 e il 35% dei ricavi del settore».

«Ma dalla complessità generale vogliamo far nascere una proposta semplice semplice - scrivono Biteti, Cataldino e Mele -, le aziende coinvolte nel Protocollo provvedano a fornire gasolio a prezzo fortemente ridotto agli operatori del settore ittico».

«Per questo - concludono i consiglieri comunali -, si avvii un immediato confronto con i rappresentanti dei pescatori, mitilicoltori, piscicoltori e del settore in generale. Quindi si avvii una trattativa con Eni e joint venture di Tempa Rossa, già avviata senza fortuna negli anni passati, ma che probabilmente questa volta, forte di una maggiore determinazione amministrativa e di un protocollo esistente, potrà raggiungere risultati concreti».