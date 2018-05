TARANTO - Gambizzato mentre beve una birra per strada. Sparatoria con ferito ieri sabato sera alle 22 al rione Salinella. Un uomo, Mauro Topa si è presentato al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata con ferite da arma da fuoco alle gambe. Ai medici che gli hanno prestato le prime cure ha riferito di essere stato colpito mentre si trovava davanti ad una sala giochi di via Lago Maggiore 27 da uno sconosciuto.

Raggiunto in ospedale dai poliziotti della Squadra Mobile, Topa, che ha precedenti di polizia, è stato interrogato a lungo per ricostruire l’identikit del sicario che lo ha ferito. L’uomo, che ha 37 anni, è stato raggiunto da due proiettili, uno dei quali gli ha trapassato la gamba ma non è in pericolo di vita.

I poliziotti si sono recati sul luogo del ferimento per i rilievi. Sono in corso indagini.