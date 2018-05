Domenica prossima, in occasione della tappa tarantina del PrevenTour 2018, l’iniziativa dell’associazione «Europa Solidale» Onlus che porta la prevenzione sanitaria dai cittadini nelle piazze, sarà allestito in piazza Gesù Divin Lavoratore, a Taranto, un box in cui i bambini potranno registrare un breve videomessaggio di incoraggiamento per Nadia Toffa.

La conduttrice de «Le Iene» sta combattendo la sua battaglia contro un tumore. Lo scorso anno Nadia Toffa ha legato il suo nome all’iniziativa del MiniBar di Ignazio D’Andria, l’esercizio commerciale in piazza Gesù Divin Lavoratore al quartiere Tamburi che, con le sue magliette «Ie jesche pacce pè te!», è riuscito a raccogliere importanti fondi per il Reparto di Pediatria dell’ospedale «SS Annunziata» di Taranto.

Proprio l’intervento di Nadia Toffa ha portato alla ribalta nazionale questa iniziativa benefica di fundraising e, conseguentemente, il dramma che vivono i residenti nel quartiere Tamburi, in particolare i bambini ai quali è persino negata la possibilità di giocare nei giardinetti pubblici e di andare a scuola nei cosiddetti «wind days». Ora gli amici del MiniBar di Ignazio D’Andria hanno deciso di far arrivare a Nadia Toffa la voce dei bambini di Taranto, sicuri che riusciranno a farla sorridere e le infonderanno forza in questo momento difficile.