Ilva, Arcelor vede sindacati. Si tratta ad oltranza

ROMA - I vertici dei sindacati dei metalmeccanici e i vertici di ArcelorMittal tentano ancora una volta di arrivare a un accordo sul futuro dell’Ilva. Questa volta il confronto non ha sede al ministero dello Sviluppo economico dove, peraltro, non è ancora arrivato il successore di Carlo Calenda, ma nella sede romana di Fim-Cisl, Uilm-Uil e Fiom-Cgil. L’obiettivo è quello di arrivare a un accordo sui punti che riguardano i livelli occupazionali e quelli retributivi, un accordo da presentare al nuovo governo e dal quale partire. L’incontro doveva essere segreto ed è stato programmato dopo che in questi giorni le diplomazie delle due parti hanno lavorato lontano dai riflettori, ma la notizia è comunque trapelata.

Le parti si erano lasciate lo scorso 10 maggio quando i sindacati non avevano voluto accettare la proposta di accordo fatta dal governo. Fino a ieri il colosso siderurgico, numero uno nel mondo e in Europa, era rimasto fermo a 10 mila dipendenti. Oggi per essere tornati al tavolo quella cifra dovrebbe essere stata ritoccata al rialzo, ma non a sufficienza. D’altra parte i sindacati chiedono che tutti i circa 13 mila e 800 dipendenti debbano essere riassorbiti entro la fine del piano industriale (cioè il 2023). Potrebbero anche essere assunti da controllate di ArcelorMittal per svolgere attività eventualmente esternalizzate. La trattativa, nel palazzone di Corso Trieste, è andata avanti a oltranza per tutta la giornata e prosegue in serata. Bocche cucite e facce scure. Nel pomeriggio accanto al ceo di Am Investco Matthieu Jehl e al direttore del personale Annalisa Pasquini, è arrivato il ceo di Mittal Europa Geert Van Poelvoorde. Quello che tutti i sindacati vogliono evitare, dalla Fim-Cisl al Usb (anch’essi al tavolo di oggi) passando per Fiom e Uilm, è la chiusura di Ilva.

«Solo uno stabilimento in funzione farà bonificare l’area, non ci sarà nessuna bonifica se non c'è uno stabilimento produttivo», avverte il segretario generale della Fiom Francesca Re David. D’altra parte i sindacati non sembrano preoccupati di quello che è scritto sul contratto di governo in merito all’Ilva. «Il contratto non parla di chiusura dell’Ilva - spiega Re David - parla di chiusura delle fonti inquinanti, cioè i parchi minerali e le emissioni», l’ipotesi di una riconversione con uso del gas, nel lungo periodo è un’ipotesi che i sindacati non respingono a priori.

«Tratteremo fino in zona Cesarini, anzi fino allo spogliatoio per non perdere un posto di lavoro», ha detto il segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo, mentre la collega della Cisl Annamaria Furlan ha ribadito la sua preoccupazione per i "ventimila lavoratori compreso l’indotto» oggi a rischio. Dal fronte politico, il governatore della Liguria Giovanni Toti, ha ribadito la contrarietà sua e di Forza Italia alla chiusura di Ilva: «Ilva è un bene intoccabile, vale un punto di pil, l'acciaio è un settore strategico a cui una potenza industriale come l’Italia non può rinunciare», ha detto confidando che la Lega ne impedisca la chiusura.