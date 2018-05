Una strage brutale ma non pianificata. È quella che viene contestata all'appuntato scelto dell'Arma Raffaele Pesare che il 18 novembre scorso ha ucciso a colpi di pistola il padre Damiano, la sorella Nella e il cognato Salvatore Bisci, tentando subito dopo il suicidio. Il giudice Benedetto Ruberto, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore Maria Grazia Anastasia, ha emesso il decreto di giudizio immediato, fissando per il prossimo 6 luglio l’inizio del processo dinanzi alla corte d’assise. A Pesare, difeso dall’avvocato Lorenzo Bullo, viene contestato l'omicidio volontario aggravato dalla circostanza di averlo compiuto nei confronti di un ascendente e della sorella. Non viene invece contestata l'aggravante della premeditazione, segno evidente che Pesare ha agito di impulso e non seguendo un piano preordinato.