TARANTO - Spalleggiato da un amico, ha aggredito la sua ex compagna e le ha danneggiato l’auto con un bastone da baseball e un’ascia. I due sono stati poi identificati dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Taranto e denunciati per possesso ingiustificato di arnesi atti ad offendere, danneggiamento e minacce aggravate. La donna, scesa per strada dopo essere stata avvisata del fatto che qualcuno stesse danneggiando la sua vettura, è stata colpita con un pugno allo stomaco e uno schiaffo al volto dal suo ex convivente. Poco dopo sono intervenuti gli agenti, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e bloccato i due uomini. La successiva perquisizione domiciliare ha poi permesso agli agenti di recuperare nello scantinato di uno dei fermati la mazza da baseball e l’ascia con una lama di 40 cm usati in precedenza.