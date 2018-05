Operaio Ilva: senza sicurezza è meglio se la fabbrica chiude

TARANTO - «Queste morti hanno un nome: governo italiano. Noi siamo stanchi di questo gioco al massacro». Così Piero, un operaio del reparto Grf (Gestione rottami ferrosi) dell’Ilva, Rsu della Uilm, all’uscita dello stabilimento siderurgico di Taranto, dove è in corso lo sciopero dei dipendenti diretti e dell’indotto proclamato dai sindacati dopo l’incidente avvenuto ieri mattina nel reparto costato la vita ad Angelo Raffaele Fuggiano, di 28 anni, operaio della ditta d’appalto Ferplast. Il giovane è stato travolto dalla carrucola di un cavo d’acciaio in fase di sostituzione di una fune nella sala argani della gru «Dm6».

«Non si può venire a lavorare - ha aggiunto l’operaio - nelle condizioni che ci pone il governo italiano con le sue leggi. Se il livello di sicurezza non è al cento per cento, si muore. C'è un dato molto importante: ci sono state più morti in sei anni di gestione commissariale e amministrazione straordinaria che negli anni della gestione Riva. Siamo stanchi. Se queste sono le condizioni, vogliamo la chiusura anche noi».

MASSICCIA L'ADESIONE ALLO SCIOPERO - E’ stata massiccia l’adesione allo sciopero sino alle 15 di oggi, dei dipendenti diretti dello stabilimento Ilva di Taranto e dell’indotto a seguito dell’incidente avvenuto al quarto sporgente del porto costato la vita ad Angelo Raffaele Fuggiano.

Oggi sono previste 24 ore di sciopero anche all’Ilva di Cornigliano.

La procura di Taranto ha aperto un’inchiesta e disposto il sequestro della gru. Nelle prossime ore verrà affidata l'autopsia. Questa mattina c'è stato un presidio di lavoratori davanti alla portinerie imprese. I sindacati hanno chiesto al prefetto di farsi portavoce delle preoccupazioni degli operai per la mancanza di investimenti sugli impianti, molti dei quali sono considerati pericolosi.

Ieri il governatore pugliese Michele Emiliano ha proposto una ispezione generale nello stabilimento da parte dei custodi giudiziari per disporre l'eventuale fermata dei reparti che dovessero essere ritenuti a rischio. Dopo la riunione in Prefettura il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, al grido «assassino, assassino», è stato contestato da un gruppo di manifestanti e scortato dalle forze dell’ordine.

IL PADRE DELL'OPERAIO MORTO: PRETENDEVA SICUREZZA - C'era anche il padre di Angelo Fuggiano, il 28enne operaio della ditta d’appalto Ferplast morto ieri in un incidente sul lavoro nel reparto Ima dell’Ilva, questa mattina davanti ai cancelli della portineria imprese del siderurgico in occasione dello sciopero proclamato dai sindacati. Ha parlato con alcuni operai e colleghi del figlio per chiedere loro, a quanto si è appreso, di pretendere il rispetto delle condizioni di sicurezza e di aderire alla protesta.

«Il parcheggio dello stabilimento - lamenta Gennaro Oliva, delegato Uilm - oggi è pieno di lavoratori. Lo hanno ucciso due volte per cosa? Per due-tre ore di stipendio? E’ vergognoso. Doveva venire il padre di Angelo davanti alla portineria per non far entrare le persone? I lavoratori dovevano rimanere a casa per rispetto nei confronti di Angelo».

I SINDACATI: POCHI ISPETTORI - «Troppe carenze di organico negli organi ispettivi». E’ quanto denunciano i sindacati della Funzione Pubblica FP Cgil, FP Cisl e Uil Fpl e Pa di Taranto dopo l’incidente sul lavoro di ieri nel reparto Ima dello stabilimento Ilva in cui ha perso la vita Angelo Raffaele Fuggiano.

Le organizzazioni sindacali si associano al dolore della famiglia della vittima, ma puntano anche «il dito sulle inadempienze nel settore dei controlli. Quando abbiamo denunciato - aggiungono - la carenza di organico negli organi ispettivi e di monitoraggio dei percorsi normativi legati alla Legge 81 in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il silenzio è stato assordante, mentre quelle inadempienze, quei vuoti di controllo, generano il mostro di altri lutti, insopportabili, irricevibili ormai». Se il «tavolo per Taranto deve avere un senso - continuano le segreterie territoriali - deve considerare anche questi aspetti e andare in deroga a leggi capestro che in realtà però giocano alla borsa o alla vita delle persone».