Ilva, travolto da fune muore operaio di una ditta dell'appalto

TARANTO - Un operaio della ditta di carpenterie metalliche Ferplast dell’appalto Ilva, Angelo Fuggiano, di 28 anni, è morto in seguito a un incidente avvenuto nel reparto Ima, al quarto sporgente del porto di Taranto gestito dal Siderurgico. Secondo fonti sindacali, durante il cambio funi per la macchina scaricatrice DM 6, un cavo sarebbe saltato durante la fase di ancoraggio della parte finale travolgendo il lavoratore.

Vani sono risultati i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118. Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri, Guardia di finanza e ispettori del lavoro.

LA NOTA DELL'ILVA: CORDOGLIO - «Questa mattina, durante le attività di manutenzione per la sostituzione di una fune nella sala argani della gru DM6 al IV sporgente, si è verificato un incidente che ha coinvolto Angelo Fuggiano, 28 anni, dipendente della ditta appaltatrice Ferplast, il quale è deceduto a seguito di un impatto con la carrucola utilizzata per coadiuvare le operazioni». Lo precisa l’Ilva in amministrazione straordinaria in merito all’incidente mortale sul lavoro avvenuto nella zona del porto gestita dal Siderurgico. «Sono in corso da parte dell’azienda tutte le indagini - si precisa - per poter risalire alle cause dell’evento». L’Ilva esprime «profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Angelo Fuggiano e a tutti i suoi cari».

«La gru DM6 - aggiunge l’azienda - era ferma da due giorni per attività di manutenzione». Sul posto sono interventi immediatamente i Vigili del Fuoco, il personale sanitario interno e i medici del 118 per cercare di rianimare il dipendente subito accasciatosi dopo l’accaduto.