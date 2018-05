«Una città turistica ma strade e trasporti restano un problema»

OTTAVIO CRISTOFARO

MARTINA - Abbiamo tutte le carte in regola per fare di Martina Franca una città turistica. Ne è convinto Pino Bonasia, presidente dell’associazione “Magica Valle d’Itria” e membro della locale Pro Loco che quest’anno ha proposto all’Amministrazione comunale l’allestimento di un infopoint all’interno della torre dell’orologio in piazza Plebiscito. «Con i volontari della Pro Loco – dice Bonasia – ci alterniamo all’interno del desk offrendo un servizio ai visitatori della città». L’iniziativa, che viene offerta in maniera del tutto gratuita, è nata quest’anno in occasione del tavolo tecnico per l’organizzazione della mostra di Picasso.

«Per fare il salto di qualità – dice Bonasia – bisogna mettere a sistema l’intero settore turistico. La lamentela più grave che riscontriamo da parte dei turisti, soprattutto quelli stranieri, è la cattiva manutenzione delle nostre strade». È la rete dei trasporti uno dei punti di debolezza del sistema turistico della Valle d’Itria, per non parlare dello stato di degrado in cui versano le strade provinciali e, da quest’anno, c’è anche l’inciviltà di quei cittadini che hanno scambiato il ciglio delle strade di campagna per discariche di rifiuti. Per il centro storico, invece, la discussione ruota attorno alla redazione di un disciplinare che possa porre delle regole comuni a tutti gli operatori culturali e commerciali, oltre che ai residenti, per fare del centro storico il motore attrattivo del sistema turistico.

«Abbiamo posto questa necessità all’Amministrazione comunale – dice Bonasia – perché manca una visione regolamentata del sistema turistico». E ha ragione Bonasia, perché regolamentare il centro storico significa garantire nuova occupazione e nuove opportunità anche all’interno di quei locali su cui è necessario intervenire con lo strumento delle deroghe, al pari di quanto già fatto in altri comuni limitrofi. Poi c’è il tema della qualità dei servizi e il contrasto all’abusivismo, ma anche quello della segnaletica e la necessità di un presidio fisso della polizia locale nel centro storico.