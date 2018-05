Un parcheggio sotterraneo l’affascinante idea di Chiarelli

MARTINA - Un parcheggio sotterraneo nella piazza antistante l’ospedale. È l’affascinante idea lanciata dal Consigliere comunale Giuseppe Chiarelli che nei giorni scorsi ha presentato la richiesta della discussione di un ordine del giorno finalizzato alla stesura di un atto di indirizzo da parte del Consiglio comunale.

La premessa dell’idea di Chiarelli nasce dalla discussione politica sulla riorganizzazione degli uffici e dei servizi della Asl. Come ormai noto, alla costruzione del nuovo distretto socio sanitario, si affianca la costruzione di un’altra nuova struttura in via Pitagora, che dovrebbe sorgere al posto dell’attuale sede della guardia medica, proprio nei pressi del nosocomio martinese. Relativamente alla costruzione di questa nuova struttura da parte di alcuni consiglieri era stata messa in evidenza un’evidente criticità legata alla mancanza di adeguati parcheggi in una zona già carica dell’utenza ospedaliera. Nel programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 non è previsto alcun intervento finalizzato a risolvere la rilevata problematica della carenza di parcheggi. Secondo Chiarelli, invece, “sarebbe opportuno inserire nel programma delle opere pubbliche la realizzazione di un parcheggio sotterraneo, di fronte al nosocomio (P.zza San Francesco) da finanziare con fondi pubblici provenienti dall’U.E., Por, CIPE e/o privati con project financing”. Ovviamente il tutto previa prodromica progettazione e studio di fattibilità.

Per tali ragioni, nel documento consegnato da Chiarelli al Presidente del Consiglio Comunale, Donato Bufano; al sindaco, Franco Ancona; e al segretario generale, Maria Rosa Viceconte, chiede di impegnare l’Amministrazione comunale a intraprendere ogni opportuna iniziativa finalizzata a inserire nel piano delle opere pubbliche la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in piazza San Francesco.

[o.cri.]