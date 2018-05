Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, si sono incontrati questa mattina a Bari, in Fiera del Levante, per una riunione sulla vertenza Ilva. Melucci non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti che attendevano Emiliano, in un altro padiglione, per una conferenza stampa sulla sanità. "Stiamo discutendo dell’Ilva», ha detto il governatore incalzato dai cronisti. «Io - ha aggiunto - ho detto mille volte che le questioni interne al Pd non hanno nessuna rilevanza nei nostri rapporti istituzionali e anche personali. Io ho stima e rispetto del sindaco di Taranto, sono pronto a sostenerlo in tutte le sue necessità. Ovviamente chiedo che il Comune di Taranto rispetti il ruolo della Regione». «Ma questo - ha sottolineato - non mi pare che sia difficile da ottenere dal sindaco di Taranto». "Quindi - ha concluso - va tutto bene, e adesso cercheremo di ricostruire col nuovo governo una corretta relazione rispetto alla vertenza Ilva».

«Dialogo aperto e rispettoso tra Comune di Taranto e Regione Puglia sulla vicenda Ilva, ma le posizioni restano dissonanti e preoccupa lo stallo della vertenza sindacale». Lo sottolinea una nota del Comune di Taranto in merito all’incontro che si è svolto oggi a Bari sul tema Ilva tra il governatore Michele Emiliano e il sindaco di Taranto, che nelle ultime settimane hanno manifestato posizioni differenti sulla vicenda Ilva e in particolare sul mantenimento del ricorso al Tar contro il piano ambientale.

«Il sindaco della seconda città di Puglia, insieme agli altri sindaci dei Comuni di Area di Crisi Complessa, si è comunque confrontato volentieri - aggiunge la nota - oggi con il proprio Governatore sui temi caldi per la comunità». «Col Presidente Emiliano - continua la nota - non è invece all’ordine del giorno alcuna riflessione di natura politica; il sindaco di Taranto - si precisa - conferma di rimanere fuori da ogni corrente di partito».

Intanto, M.Lakshmi N.Mittal, presidente e direttore generale del gruppo ArcelorMittal, commentando, in una nota, i risultati del primo trimestre 2018 ha sottolineato che «L'acquisizione di Ilva è ora stata approvata dalla Commissione Europea e noi pensiamo di chiudere questa acquisizione alla fine del secondo trimestre di quest’anno», ovvero entro giugno.