Aria di mobilitazione all'ilva: da lunedì iniziano le assemblee

TARANTO - Da lunedì inizieranno le assemblee nello stabilimento Ilva di Taranto a conclusione delle quali (entro una decina di giorni) si decideranno eventuali forme di mobilitazione dopo la nuova rottura della trattativa sindacale per la cessione dell’azienda ad Am InvestCo.

I sindacati ieri hanno bocciato il testo dell’accordo che il Governo aveva proposto alle parti. La cordata acquirente si impegna ad assumere 10mila lavoratori a tempo indeterminato, con la garanzia di escludere il ricorso a licenziamenti collettivi per 5 anni (nelle procedure di vendita da Amministrazione Straordinaria la garanzia è per 2 anni) e una garanzia «di continuità occupazionale a tempo indeterminato» per tutti i lavoratori anche attraverso la creazione di una newco «La Società per Taranto» costituita da Ilva in Amministrazione straordinaria e da Invitalia. Una proposta non convince le organizzazione sindacali perchè Am InvestCo resta sulle posizioni iniziali in merito al personale di assumere al termine del piano industriale.

«Rispetto al contratto di aggiudicazione - spiega all’ANSA Ciccio Brigati, lavoratore Ilva, coordinatore delle Rsu della Fiom e componente della segreteria provinciale - ArcelorMittal non vuole assumere nemmeno un dipendente in più. Non si può chiedere al sindacato la responsabilità di accettare la divisione dei lavoratori, che sono ovviamente preoccupati, in tre o quattro fasce. Solo in 300 alla fine sarebbero utilizzati per le bonifiche, gli altri in Cassa integrazione a rotazione. Ma per quanto tempo? E cosa accadrebbe dopo il 2023?».

EMILIANO: CALENDA HA FALLITO - «Ieri non ho detto nulla: volevo che tutta l’Italia capisse che Calenda è andato a sbattere contro un muro di cemento armato senza che nessuno lo aiutasse a fallire. Ha fallito perché non ha una percezione esatta di quello che succede all’Ilva, come probabilmente non ce l’ha anche di altre vertenze che non ha risolto». Così il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha risposto ai cronisti gli chiedevano della la bocciatura dei sindacati alle proposte del governo sulla vertenza Ilva che ora passerà nelle mani del nuovo governo.

INCONTRO IN FIERA CON MELUCCI - Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, si sono incontrati questa mattina a Bari, in Fiera del Levante, per una riunione sulla vertenza Ilva. Melucci non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti che attendevano Emiliano, in un altro padiglione, per una conferenza stampa sulla sanità. "Stiamo discutendo dell’Ilva», ha detto il governatore incalzato dai cronisti. «Io - ha aggiunto - ho detto mille volte che le questioni interne al Pd non hanno nessuna rilevanza nei nostri rapporti istituzionali e anche personali. Io ho stima e rispetto del sindaco di Taranto, sono pronto a sostenerlo in tutte le sue necessità. Ovviamente chiedo che il Comune di Taranto rispetti il ruolo della Regione». «Ma questo - ha sottolineato - non mi pare che sia difficile da ottenere dal sindaco di Taranto». "Quindi - ha concluso - va tutto bene, e adesso cercheremo di ricostruire col nuovo governo una corretta relazione rispetto alla vertenza Ilva».