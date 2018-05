Rapinatori in azione in una sanitaria di San Giorgio Jonico: due malviventi, di cui uno armato di pistola ed entrambi con il volto coperto da passamontagna, hanno fatto irruzione nel negozio e si sono fatti consegnare l'incasso pari a circa 500 euro.

I due, subito dopo, sono fuggiti a bordo di una Nissan Primera, guidata da un complice, rubata poco prima a Pulsano.

I carabinieri sono intervenuti e, sulla provinciale 106 in località Son Donato di Pulsano, hanno rinvenuto l'auto completamente bruciata.