Perseguitava ex moglie, 39enne arrestato

TARANTO - Da mesi perseguitava l’ex moglie, dalla quale con minacce, appostamenti, pedinamenti tali da ingenerare nella donna un fondato timore per la propria incolumità e per quella dei suoi congiunti: con l’accusa di stalking è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri un 39enne di Taranto.

All’uomo, che risiede nel quartiere Tamburi, è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Paola Incalza su richiesta del procuratore aggiunto Maurizio Carbone. I militari, nell’autunno scorso, avevano raccolto la denuncia sporta dalla ex moglie la quale, impaurita ed allarmata, aveva riferito dei continui appostamenti e pedinamenti dell’indagato che avvenivano in diversi momenti della giornata. La donna precisava che, già da diverso tempo, era vittima di minacce da parte del suo ex marito, il quale, da quando si erano separati, non le aveva dato tregua iniziando a perseguitarla. In diverse circostanze aveva anche minacciato di morte telefonicamente i suoi congiunti.

I comportamenti dell’arrestato avevano costretto la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita, tanto da evitare di uscire di casa e di installare un sistema di videosorveglianza nei pressi della propria abitazione. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari presso l’abitazione del padre.