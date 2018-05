Premio innovazione digitale riconoscimento all’Asl

L’Asl jonica tra i vincitori della nona edizione del Premio Innovazione digitale in Sanità 2018, della School of Management del Politecnico di Milano, il riconoscimento dell'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità. All’Asl jonica è andato il premio Fiaso, assegnato appunto dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. In particolare, è il progetto “TuttaSalute” ad aver fornito all’azienda sanitaria l’opportunità di tale riconoscimento. Nel progetto rientra l’implementazione del sistema di Recall Telefonico Automatico, con cui il paziente può procedere alla prenotazione e allo spostamento delle visite. Ma è, soprattutto, l’App «TuttaSalute» ad aver segnato la svolta. Attraverso tale App è, infatti, possibile accedere al quadro completo delle visite prenotate, pagare il ticket e seguire i processi di screening e vaccinali. Nel 2017 – fa sapere una nota dell’Asl - il servizio è entrato in contatto con oltre 182.000 cittadini, permettendo di riassegnare circa 34.400 visite e abbattendo le liste di attesa di oltre il 10%, attuando significativi risparmi sull’invio di comunicazioni cartacee al cittadino. La soluzione – prosegue la nota - sta favorendo l’empowerment del cittadino e funge anche da strumento per la sensibilizzazione della popolazione all’adesione ai programmi regionali di screening oncologico, al fine di agevolare l’utente nell’approcciarsi a queste tematiche.

Il Premio, come è evidente, punta a creare occasioni di conoscenza e condivisione dei migliori progetti della Sanità Italiana per capacità di utilizzare le tecnologie digitali come leva di innovazione e miglioramento. A seguito delle valutazioni di una giuria qualificata, il riconoscimento è stato consegnato alle strutture sanitarie che si sono maggiormente distinte nella capacità di utilizzare le moderne tecnologie digitali. “I progetti premiati rappresentano diversi esempi di eccellenza nello sviluppo dell’innovazione digitale nella Sanità italiana - spiega Cristina Masella, Responsabile Scientifico dell'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità –. Sono casi di successo di come le tecnologie digitali possono migliorare i servizi ai pazienti e i processi aziendali, ridurre i tempi di attesa e gli sprechi, facilitare il lavoro del personale medico e amministrativo. L'obiettivo del Premio è di valorizzare le best practice per generare un meccanismo virtuoso di condivisione delle conoscenze e delle esperienze di successo a beneficio degli attori della Sanità su tutto il territorio nazionale”.

Il Premio ha previsto 10 finalisti a cui si sono aggiunti l’Asl Taranto (premio Fiaso) e il 118 Emilia Romagna, finalista nella categoria “Servizi al cittadino”. I dieci finalisti sono stati, invece, La Fondazione Monza e Brianza per la mamma e il suo bambino, nella categoria “Processi clinici e assistenziali”, la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli di Roma, nell’area “Processi di supporto e Data Analytics”, l’Istituto Candiolo – IRCCS di Torino, nella categoria “Servizi al cittadino”, e l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Trento, nell’area “Servizi sul territorio”. [M.R.G.]