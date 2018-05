Con la consegna della statua di San Cataldo al sindaco Rinaldo Melucci e la processione a mare, sono entrati ieri nel vivo i festeggiamenti per il santo patrono. «San Cataldo, pastore generoso» sarà l’aspetto sul quale si soffermerà questa sera l’arcivescovo di Taranto, monsignor Filippo Santoro. Appuntamento alle 17 a San Cataldo, a Taranto vecchia. Monsignor Santoro dirà messa mezz’ora dopo i vespri solenni del Capitolo metropolitano, alle 16,30, presieduti dal reverendo arcidiacono, monsignor Emanuele Tagliente. Al termine della cerimonia religiosa, il conferimento dei ministeri laicali. E a seguire, sempre questa sera, per l’esattezza attorno alle 19.30, come oramai da tradizione, avverrà la consegna del Cataldus d’argento, conferito dal comitato per i festeggiamenti e dalla Camera di Commercio.