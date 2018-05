Martina, cane fiuta la «coca»in cassetta elettrica: in cella

Uno spacciatore è stato arrestato dai Carabinieri a Martina Franca grazie al fiuto di un cane antidroga. In manette è finito il 53enne pregiudicato Michelangelo Scarcia: nel corso di un controllo nella sua abitazione, i militari, grazie al fiuto del cane “Zilo”, hanno individuato una cassetta di derivazione elettrica, ricavata su una parete ad un’altezza di circa due metri dal pavimento, nella quale erano nascosti due contenitori in vetro contenenti complessivamente gr. 34 di cocaina divisi in dosi, un bilancino di precisione ed un coltello. L'uomo è stato rinchiuso in carcere.