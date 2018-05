Calenda: ora per l'Ilva manca solo l'accordo sindacale

ROMA - «Ora manca solo l’accordo sindacale e poi finalmente, dopo anni di crisi e problemi, Ilva potrà diventare un’acciaieria competitiva e all’avanguardia nella protezione dell’ambiente e delle persone. Non perdiamo questa occasione per Taranto e per l’Italia». Così, su Twitter, il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda commenta il via libera condizionato dell’Antitrust Ue all’acquisizione di Ilva da parte di ArcelorMittal.