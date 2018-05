Taranto finito il restauro riapre il santuario della Madonna della Salute

TARANTO - Emozioni e ricordi. Nostalgia e speranza. Era tutto intrecciato ieri mattina a Monteoliveto, la zona della città vecchia in cui sorge il Santuario della Madonna della Salute riaperto al pubblico dopo circa 30 anni, da quando un fulmine colpì la cupola creando gravi problemi di staticità dell’edificio. Proprio fronte alla chiesetta di Sant’Andrea degli Armeni e accanto alla casa natale di Giovanni Paisiello, l’ex sede dei gesuiti si staglia imponente: è stata donata nuovamente ai tarantini dal vescovo Filippo Santoro che ha fortemente voluto che i lavori di restauro fossero portati a termine.

«È un opera simbolo di rinascita – ha commentato alla Gazzetta, l’arcivescovo Santoro – sia perché costituisce una delle più belle chiese di Taranto, ma anche perché è in città vecchia». Non una semplice riapertura, quindi, ma un emblematico ritorno che non solo ha fatto riaffiorare ricordi nei tantissimi che ieri hanno raggiunto Montevoliveto, ma che ha donato speranza a tutti coloro che sognano una rinascita del centro storico in grado di coinvolgere ogni singolo vincolo. Per monsignor Santoro tuttavia, c’è dell’altro: Per Taranto – ha aggiunto la guida della chiesa ionica – riavere un santuario dedicato proprio alla Madonna della Salute in questo periodo storico della città, assume un valore importante per il bene stesso che il titolo Mariano porta con sé».

Le facciate esterne, le volte stellate, i dipinti, le vetrate colorate, il pulpito, la cantoria e la pala bronzea sull’altare maggiore. Un vero e proprio ritorno allo splendore che ha lasciato tutti con lo sguardo verso l’alto e la bocca aperta. Interventi costati circa 850 mila euro e finanziati interamente dalla Regione Puglia attraverso i Fondi di Coesione e Sviluppo 2007 – 2013 «Accordi di Programma Quadro per “Beni e attività culturali”». Il progetto è stato curato dallo studio associato «Start» dell’architetto Leda Ragusa e dell’ingegnere Giorgio Tonti. I lavori, però, non sono ancora del tutto terminati e l’open day di ieri è stata solo la prima occasione per ricordare ai tarantini la bellezza nascosta dell’isola.

«Mi auguro – ha infine auspicato monsignor Santoro – che la ricostruzione di monumenti chiese e palazzi sia direttamente proporzionale alla ricostruzione sociale di questo Angolo di Taranto. La vera scommessa è quella ed è per questo il nostro lavoro di chiesa». La palla, quindi, passa ora alle autorità civili perché non lascino la chiesa tarantina sola in questa opera di ricostruzione della città e sappiano portare avanti idee concrete di rinascita che partano proprio dal cosiddetto «capitale umano» dell’isola che troppo spesso ha subito le scelte calate dell’alto e che se debitamente coinvolto, come avvenuto con progetto «Domus Armenorum» proprio a Monteoliveto, può offrire un contributo decisivo per la scrittura del nuovo futuro della città vecchia.