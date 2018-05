«Così ci sarà il ricambio d’aria nelle scuole del rione Tamburi»

TARANTO - Delibera sugli impianti di filtrazione nelle scuole del rione Tamburi, ieri il ringraziamento del consigliere comunale, Marco Nilo, autore della mozione in Consiglio comunale. Gli impianti permetteranno ai bambini di respirare buona aria.

«Apprendo con favore - afferma in una nota stampa l’esponente della minoranza - le dichiarazioni del commissario governativo per le bonifiche nell’area di Taranto, Vera Corbelli, relative agli impianti di aerazione da predisporre nelle scuole del quartiere Tamburi, così da garantire salubrità dell’area per alunni e professori in ogni momento. Il commissario ha dichiarato che la delibera è pronta e che il conseguente atto è in fase di perfezionamento».

Il consigliere comunale Marco Nilo, dunque, commenta così le parole pronunciate dal commissario straordinario per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, Vera Corbelli. «Ringrazio pubblicamente - aggiunge Nilo - la dottoressa Corbelli per aver prontamente dato seguito al voto favorevole espresso in Consiglio comunale sulla mozione da me presentata per la predisposizione di impianti di filtrazione aria. Avremo lo strumento necessario per consentire agli studenti del quartiere Tamburi di tornare a scuola nei giorni di wind day senza alcun tipo di limitazione».

Nilo, infatti, aveva presentato la mozione sull’argomento nel Consiglio comunale di Taranto dello scorso 3 gennaio: il documento, diretto ad ottenere la realizzazione degli impianti di filtrazione dell’aria indoor all’interno delle scuole del quartiere Tamburi, era stato approvato dall’assise avviando la fase di interlocuzione con il commissario Corbelli.

«Restano fermi la massima attenzione e impegno da parte mia - conclude Marco Nilo - sulla vicenda fino alla concreta realizzazione degli impianti di aerazione».

La mozione del consigliere Nilo, per la cronaca, faceva seguito al Consiglio comunale monotematico dello scorso primo dicembre, che aveva visto la partecipazione del commissario straordinario per le bonifiche dell’area di Taranto, Vera Corbelli. In quell’occasione, Nilo aveva chiesto di dotare le scuole dei Tamburi di impianti di aerazione che evitino la chiusura nei giorni di wind day, visto che, al momento della ristrutturazione delle strutture, non erano presenti i fondi sufficienti. I provvedimenti del sindaco di chiusura degli istituti nascevano, infatti, dalla necessità di rispettare la legge, che impone l’apertura delle finestre nelle classi ad orari prefissati. Corbelli rispose dichiarando che il progetto esisteva ma era necessario interloquire con la Regione per reperire i fondi necessari. Che, evidentemente, sono stati trovati.