Quanto costano i consiglieri? La replica della De Gennaro

Francesco Casula

L’azienda in cui lavora la consigliera comunale Floriana De Gennaro ha ricevuto un rimborso di 5954 euro e non di «quasi 6mila» euro.

È quanto ha sostanzialmente fatto notare in una missiva alla Gazzetta la stessa consigliera comunale De Gennaro, dopo l’articolo pubblicato il 26 aprile scorso dal nostro quotidiano e intitolato «Consiglieri Comunali Ecco quanto costano», nel quale ricapitolando i costi che l’ente ionico sostiene per i membri eletti all’assise cittadina, avevamo scritto che il Comune rimborsa alle aziende, in cui i consiglieri sono assunti, il costo delle ore di assenza per esercitare il mandato amministrativo.

Nell’articolo pubblicato dal giornale, inoltre, avevamo evidenziato che alcuni dei consiglieri percepiscono «stipendi importanti» e avevamo aggiunto che tra questi vi era - appunto - «Floriana de Gennaro, impegnata nelle aziende di famiglia, per la quale l’ente ha rimborsato una somma di quasi 6mila euro per il mese di gennaio 2018».

Nella richiesta di rettifica inviata al nostro direttore responsabile, la consigliera comunale De Gennaro, ha scritto: «Desidero fornire una importante precisazione a suo completamento, essenziale per fornire al lettore tutti gli elementi per avere una corretta opinione sui fatti in esso esposti riguardanti la mia persona» spiegando che, «purtroppo - prosegue la lettera con richiesta di rettifica -, il giornalista non ha inteso indicare la cifra esatta di 5.954 euro, come peraltro riportata nella Determina da cui, per sua stessa ammissione, ha tratto l’informazione, ma l’ha arrotondata per eccesso: se un dato contabile deve essere riportato nell’ambito di una notizia non può e non deve essere indicato in modo inesatto!».

Insomma i 46 euro di differenza tra l’espressione «quasi 6mila euro» e la somma di 5954 euro, per De Gennaro sono importanti. Fondamentali.

Eppure se la lingua italiana è la stessa è per tutti, ci pare che la somma 5954 euro non si discosti molto dal significato di «quasi 6mila euro». Anzi. Ma c’è di più.

Nella sua lettera, la consigliera comunale ha aggiunto che «il giornalista non ha specificato se si tratta di un compenso “lordo” o “netto”» ritenendola una «omissione» che «rende la notizia incompleta» e aggiungendo che il suo stipendio netto è di 2.591,00 euro, una cifra molto lontana da quella “di quasi 6mila euro” citata nell’articolo».

Va precisato che la nostra inchiesta non era finalizzata a scoprire lo stipendio netto dei consiglieri, ma semplicemente a comprendere quanto costavano al Comune di Taranto: un dato scritto a caratteri cubitali persino nel titolo.

Un aspetto che è stato chiaro evidentemente a tutti gli altri consiglieri comunali citati nell’articolo come Piero Bitetti, Emidio Albani, Carmela Casula e altri dato che nessuno di loro ha chiesto al giornale di precisare che l’ammontare del propri stipendio netto.

Ci sembra eccessivo dover chiarire che non volevamo fare i conti in tasca a De Gennaro o agli altri consiglieri citati nelle due pagine della Gazzetta: abbiamo voluto solo raccontare ai lettori quanto costano gli amministratori che siedono nell’ente comunale e quindi abbiamo riportato le cifre che il Comune ha pagato alle aziende. E continueremo a farlo.