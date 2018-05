Ilva, «lite» sulla sede dell'incontro: in Regione o a Taranto? I sindacati: si tratta a Roma

Un tavolo sull'Ilva convocato dalla Regione diventa un nuovo caso politico e si trasforma in un botta e risposta a colpi di sindacati tra organizzazioni dei lavoratori e la stessa Regione sulla sede della riunione, a Bari o Taranto. Tutto è iniziato nel pomeriggio quando su richiesta dei sindacati, recita un comunicati della Regione, l'ente ha tempestivamente convocato per sabato 5 maggio (data specificatamente richiesta dai sindacati) alle 10.30 l'incontro che era stato richiesto. Si apprende da comunicato stampa che nello stesso giorno i sindacati hanno deciso di svolgere una diversa riunione che rende impossibile la loro partecipazione al tavolo istituzionale che essi stessi avevano richiesto e che tempestivamente era stato convocato dalla Regione Puglia».

Nello stesso giorno, però, le organizzazioni sindacali avevano già chiesto e ottenuto dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci la convocazione di un incontro sul tema nella sala Consiliare del Comune, a partire dalle 9.30, cui erano stat invitati i parlamentari tarantini, lo stesso presidente della Regione Emiliano, il sindaco di Taranto, i sindaci di tutti i Comuni della provincia e l’europarlamentare del M5S Rosa D’Amato. Fonti sindacali avevano confermato che l’unico tavolo a cui parteciperanno con il Consiglio di fabbrica e le Rsu è quello convocato al Municipio di Taranto.

In serata una nota ha chiuso ogni tipo di querelle. I segretari generali dei sindacati dei metalmeccanici Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, Marco Bentivogli, Francesca Re David, Rocco Palombella hanno rilasciato oggi la seguente dichiarazione: «In merito alla proliferazione di convocazioni a vari livelli, accanto agli incontri legittimamente promossi dalle Rsu in sede territoriale, confermiamo che le trattative del Gruppo Ilva sono Nazionali e pertanto andranno riprese, quando vi saranno le condizioni, in sede Ministeriale».