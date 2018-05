In auto con 47 kg di hascisc, arrestato un pregiudicato

BARI - Aveva 47 kg di hascisc nel portabagaglio della utilitaria che stava guidando: per questa ragione un pregiudicato di 47 anni di Taranto è stato arrestato dai carabinieri a Gioia del Colle (Bari). L’uomo, di 51 anni, alla guida della vettura, ha avuto un atteggiamento che ha insospettito l’equipaggio di un’autoradio di militari che transitava lungo la S.P. che da Gioia del Colle conduce a Taranto.

I militari, infatti, nell’incrociare l’autovettura si rendevano conto che il conducente, nel vederli, cercava di lasciare la strada statale per immettersi in una delle arterie secondarie. Da qui l’intuizione, da parte dell’equipaggio dell’autovettura militare, di procedere ad un controllo. Alla richiesta dei documenti d’identità, l’agitazione dell’uomo aumentava come se stesse nascondendo qualcosa, pertanto i militari hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale e del veicolo e in due sacchi di plastica che erano nel cofano dell’utilitaria sono stati trovati 47 kg. di hashish. La droga rinvenuta, sottoposta a sequestro, verrà analizzata dagli esperti del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Bari, al fine di stabilirne il principio qualitativo e quantitativo.

Il valore al dettaglio della droga immessa sul mercato è stato stimato in circa 500.000 euro. Indagini in corso per risalire alla provenienza della sostanza stupefacente sequestrata e per individuare altri eventuali responsabili del traffico illecito di droga.