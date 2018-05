Taranto, oggi sul palco le «stelle» della canzone

L’«uno maggio Taranto» inizierà alle 10, al Parco archeologico delle Mura Greche, con il tradizionale dibattito sulle linee guida dell’accordo di programma, alla cui stesura hanno collaborato tante realtà associative, finalizzato alla chiusura dell’Ilva, bonifica e riconversione del territorio.

«Lo Stato deve assumersi le sue responsabilità. Per i cittadini è una richiesta ineludibile - spiega Virgina Rondinelli portavoce del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti -. Le alternative ci sono, noi proponiamo una lettura diversa di Taranto. Siamo ostinati a non farci sottomettere».

Sarà presente all’incontro anche il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, «a differenza del sindaco Melucci che non ha nemmeno risposto all’invito», fanno sapere gli organizzatori. Dalle 14, fino a notte, si esibiranno i cantanti: Vinicio Capossela, Brunori Sas, Levante, Noemi, Emma Mezzosangue, Irene Grandi, Ghemon, Teresa De Sio, Colapesce, Rezophonic, Bud Spencer Blues Explosion, Coma_Cose, Piotta, Bluebeaters, Luca De Gennaro, Modena City Ramblers, Mama Marjas, Fido Guido, Francesco Di Bella, Meganoidi, Terraross, Med Free Orchestra, Melga, Ombre Cinesi, Mother Nature, Pizzicati int’allu core e i gruppi vincitori del contest #Destinazioneunomaggio Moinè, Corporal Roots, Turco, I Figli dell’Officina, Tano e l’Ora d’Aria.

Non ci sarà solo musica. Saranno presenti anche le più importanti realtà di lotta come No Tav e No Tap; ma anche le mamme di Brescia che lottano contro il degrado ambientale dei loro territori; una lavoratrice di un call center pagata 33 centesimi all’ora porterà la sua testimonianza; ed ancora si parlerà di immigrazione con Gennaro Giudetti e di femminicidio con i genitori di Federica de Luca. Sul palco saliranno anche gli amici di Federico Aldrovandi e lo scrittore Cosimo Argentina per raccontare le bellezze di Taranto. Inoltre, per la seconda volta, sarà ospite dell’uno maggio libero e pensante il giornalista Marco Travaglio, direttore de «Il Fatto Quotidiano».[e. perrone]