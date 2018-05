«Sciopero in Acciaieria chiaro segnale a Mittal»

Termina questa mattina alle 7 lo sciopero di 24 ore proclamato da Fim, Fiom e Uilm nell’Area Acciaieria dell’Ilva di Taranto per richiamare l'attenzione sulle condizioni di sicurezza. Una mobilitazione che riguarda circa 2mila lavoratori. L'adesione allo sciopero secondo fonti aziendali si attesta sul 34,8% per il primo turno (ore 7-15). I sindacati precisano che la percentuale sale fino al 70-80 calcolando i lavoratori in Cassa integrazione e coloro che hanno usufruito di ferie o hanno presentato il certificato di malattia.

I lavoratori. osservano in una nota i coordinatori di fabbrica di Fim, Fiom e Uilm e le Rsu, «hanno lanciato un messaggio chiaro ad Ilva in amministrazione straordinaria e Am InvestCo. Registriamo la fermata totale delle Acciaierie».

Occupazione, sicurezza, ambiente e salute - sostengono - sono «i temi che il sindacato unitariamente sta affrontando con responsabilità e deve essere chiaro che la stessa Mittal deve rivedere il proprio piano, condizione necessaria per riaprire la trattativa, per la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori anche dell’indotto». Il 2 maggio si terrà un consiglio di fabbrica unitario con le Rsu e «saranno decise e programmate - concludono le organizzazioni sindacali - assemblee con i lavoratori e nuove iniziative di mobilitazione».

Sono mesi, sostiene il segretario territoriale della Fim Cisl Valerio D’Aló, «che noi denunciamo l’assenza totale di manutenzioni ordinarie straordinarie. Insieme ai lavoratori abbiamo messo in campo questa mobilitazione, finora davvero partecipata e che ha fermato le due acciaierie».

«Chiediamo - aggiunge D’Alò - che venga affrontata con vigore la tematica legata al sistema manutentivo, perché di sicuro non possiamo continuare a lavorare in queste condizioni». Impianti che «vivono le difficoltà - spiega il sindacalista - di una trattativa legata al passaggio dalla gestione commissariale al gruppo Mittal, lunga e che mettono lo stabilimento in una fase di stallo. I problemi delle Acciaierie sono molteplici ed hanno già causato inconvenienti di rilievo, come la rottura dei convertitori e il deragliamento di carri siluro».

«Siamo abituati agli scioperi un pò di facciata. Questo di oggi all’Ilva non so che tipo di adesione stia avendo, però non si può scioperare solo un giorno, alla vigilia del primo maggio, giusto per fare vedere che sono presenti» ha detto invece l’attore Michele Riondino, direttore artistico del concertone del primo maggio di Taranto.

Anche «a Roma - ha detto Riondino - si parla di sicurezza sul lavoro solo il primo maggio e mi sembra un pò poco, bisognerebbe parlarne 365 giorni. Se parliamo di sicurezza dobbiamo affrontare anche il tema di chi muore in un altoforno che è stato dichiarato fuorilegge dalla magistratura, come è accaduto per l’incidente che costò la vita all’operaio Alessandro Morricella, e che un governo, con l’avallo dei sindacati, ha fatto riaprire riconsegnandogli la licenza di uccidere. Quindi è paradossale che le sigle sindacali facciano manifestazioni per la sicurezza e poi alla fine difendano il padrone».