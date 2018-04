«Riaprire l’area camper per il turismo itinerante»

di Emanuela Perrone

Torna alta l’attenzione sull’area di sosta attrezzata per i camper. I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Massimo Battista e Francesco Nevoli hanno infatti presentato un’interrogazione tramite la quale chiedono al sindaco Melucci e agli assessori competenti «di conoscere le determinazioni dell’amministrazione comunale in merito alla riapertura dell’area Camper», compresa tra le vie Stano, Mascherpa e Rondinelli.

La richiesta dei consiglieri comunali nasce dal fatto che, se resa fruibile, l’area in questione, potrebbe accogliere il turismo itinerante nel capoluogo jonico e diventare un punto di riferimento importante per centinaia di camperisti. «Si parla spesso di rilancio turistico della città. Ma tra le varie carenze infrastrutturali – rilevano i 5 Stelle - che rendono più difficile questa svolta economica per Taranto, c’è senza ombra di dubbio l’assenza di un’area camper, che in realtà esiste, ma che è stata abbandonata al degrado assoluto dal Comune».

Inaugurata nel 2000, grazie ad un finanziamento nell’ambito dei Programmi Operativi Plurifondo (P.O.M.), l’area di sosta, in seguito a vicissitudini gestionali e al dissesto comunale, «dal lontano 2007 non è stata più impiegata per le finalità proprie per le quali è stata realizzata».

Sono trascorsi, da allora, ben 11 anni, e nulla, o quasi, è stato fatto per rimetterla in funzione. Attualmente l’area camper è nella disponibilità dell’Amat. A seguito della delibera di Giunta Comunale n. 69 del 3 aprile 2017, infatti, l’allora amministrazione Stefàno, la affidò all’azienda di trasporto urbano. Una concessione alla quale però, «non ha fatto seguito negli anni - fa sapere l’Amat – il passaggio formale del bene. La delibera a cui si fa riferimento poneva a carico dell’azienda le spese per la ristrutturazione dell’area, per renderla utilizzabile dai camperisti. Quantificammo i costi di questa operazione di restauro che risultarono però troppo alti. Superavano i centomila euro. Anche dopo aver effettuato un’indagine sul reale movimento dei camper a Taranto, ci rendemmo conto che una spesa simile poteva diventare antieconomica per l’azienda. Lo comunicammo subito all’amministrazione e non si andò più avanti, la cosa morì lì».

Eppure, secondo le associazioni di campeggiatori, l’area è rimasta inutilizzata producendo, «una perdita secca pari a 224.000 euro/anno che moltiplicato per 11 anni di abbandono, determina una perdita complessiva di quasi 2.464.000 euro».

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, dopo anni di immobilismo, ritorna perciò sulla questione e invita sindaco e assessori ad «una maggiore sensibilità ed attenzione al settore del caravanning» perché crea «vantaggi economici, sociali e culturali derivanti prevalentemente da turisti destagionalizzati (le statistiche informano che mediamente ogni turista plein-air spende circa 45 euro al giorno)».

Ne consegue che, se l’area venisse ristrutturata e riaperta, «il territorio tarantino potrebbe ricavarne rilevanti benefici - concludono i consiglieri del Movimento 5 Stelle - in un’ottica che valorizzi le nostre numerose opportunità di turismo culturale ed enogastronomico».